Desde el touch

Roberto Capara

deportes@ellitoral.com.ar

LA SEGUNDA. Una nueva conquista a nivel nacional consiguió el sábado el rugby de nuestra región. En octubre de 2002, fue Taragüy el que obtuvo la ronda Ascenso del Torneo de Clubes del Interior en forma invicta, cuando en Santa Fe, superó a Santa Fe Rugby en la final con un try sobre la hora marcado por Fernando Piragine.

Dieciséis años después llegó el turno del Club Universitario del Nordeste (Curne), tras vencer en su cancha a Huirapuca de Tucumán.

AL NACIONAL. Con este logro, el club chaqueño pasará a militar en el Nacional de Clubes B, donde también militaron los “Cuervos”, tanto que, disputaron una semifinal con Pucará, en Burzaco, partido perdido en forma ajustada, aquel mismo año.

PERDIDA Y LOGRO. Claro, no todo fue camino de rosas esta vez. Al ascender Curne y Taragüy no mantener la otra plaza en el TIA-A, perteneciente a la Unión del Nordeste (Urne), el rugby de nuestra zona, el año que viene no jugará en esa divisional. Sí, tendrá tres equipos en el TIA-B donde este año jugaron Aranduroga y Sixty.

TRES AÑOS. “Trabajamos tres años para lograr esto”, fue lo escuchado el sábado en la cancha de Curne, equipo que ganó el Regional de 2017, escoltado por Taragüy, campeón en el 2016.

Es un torneo muy trajinado el del Interior. Demanda mucho tiempo y recorrer miles de kilómetros, lo cual acarrea un enorme esfuerzo y mucho desgaste de todo tipo. Una cuestión que, se deberá reconsiderar en la Unión Argentina de Rugby (UAR), para disminuir kilometraje y gastos.

AUSENCIAS. Taragüy perdió en Montevideo 12-10, partido en el que sintió algunas ausencias. Por casos, no viajaron Cinat y Rolón, integrantes de la segunda línea titular. Y debió actuar como medio scrum Juan Cruz Chiama quien así volvió a su viejo puesto.

LAS CHICAS. El equipo femenino de San Patricio se adjudicó el torneo de la Urne y ahora deberá intervenir en el Regional junto a Chaco Rugby. Las “guainas” rojinegras sumaron 138 unidades en siete fechas.

LA QUINTA. La quinta fecha del torneo Regional se jugará este fin de semana. Contempla estos cotejos: Rowing - Curne, San Patricio - Taragüy, Aranduroga - Sixty, y Aguará - Centro de Cazadores. Libre: Regatas Resistencia.