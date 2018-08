Destacado jurado en el premio de guion para cortometraje

Se encuentra habilitada la recepción de los trabajos que participarán del Premio Unne para las Letras 2018 en su única categoría, la de “Guion para cortometraje”. Los trabajos son reciben de lunes a viernes en la sede del Centro Cultural Universitario de Corrientes, Córdoba 794, segundo piso o en la ciudad de Resistencia en el Centro Cultural Nordeste de la Unne, en Arturo Illia 355.

Pueden participar del certamen todos los habitantes de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, a partir de los 18 años.

Los textos deben referirse a la universidad como tema. Podrán ser ficcionales o no ficcionales, relatos y anécdotas de la vida en las aulas universitarias o de la vinculación de la universidad con la realidad social y al servicio de la comunidad. Los participantes deben presentar un guion cinematográfico inédito, cuya extensión no exceda las 30 páginas. Además, tiene que ir precedido por una sinopsis con una extensión máxima de una carilla. Se destinará $30.000 en premios más la publicación de los guiones elegidos por el jurado. Para acceder a más información, se puede acceder a la página web: http://extctes.unne.edu.ar/

El jurado

Sergio Wolf, oriundo de Buenos Aires, es director, intérprete, productor, guionista y licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es autor de los libros “Cine Argentino”, “La otra historia” (1992) y “Cine/Literatura. Ritos de pasaje” (2001). Además, fue guionista de “Encarnación” (Berneri, 2007), “Extranjera” (Oliveira Cézar, 2007), “Por tu culpa” (Berneri, 2009).

Dirigió documentales como “Yo no sé qué me han hecho tus ojos” (2003, con Lorena Muñoz), “Los destiladores de naranjas” (2004, CM), “Las orillas” (2007, TV), “El color que cayó del cielo” (2014), “La materia fantasma I, II y III” (2015, CM) y “Viviré con tu recuerdo” (2016). Actualmente, trabaja en la postproducción de “La conversación”. Asimismo, fue programador del Bafici, entre 2005 y 2007, y su director artístico entre 2008 y 2012. Es profesor de Guion Documental y de Historia del Cine en la Universidad del Cine.