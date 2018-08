Nueva jornada cargada de partidos

El fútbol de salón en la capital correntina vivirá hoy otra jornada con muchos partidos que se disputarán en dos escenarios. La actividad comenzará a las 8.45, se extenderá casi hasta la medianoche, en las canchas de Hércules y el Centro de Educación Física (CEF) Nº 1.

En la oportunidad, seguirá la disputa de la primera fecha del Intermedio para las categorías de varones, mientras que se completará la última fecha del Apertura femenino.

En la primera A quedará pendiente el cotejo entre Pinta Futsal y Primos por la participación del primero en la Copa de Plata que concluirá hoy en Rosario.

La programación de encuentros para hoy es la siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (C) Hebraica vs. Juan de Vera, 10.00 (C), Cofradía vs. Barrio 17, 11.00 (C) Acero Puro vs. Libertad, 12.00 (C) El Santo vs. Centauro, 13.00 (B) El Decano vs. Porto, 14.00 (B) Gafa vs. Milenium, 15.00 (B) Boca Unidos vs. Internacional, 16.00 (Femenino) Barrio San Martín vs. Amateurs, 17.00 (B) Deportivo Cichero vs. Don Ocho, 18.00 (A) 17 de Agosto vs. Pingüinos, 19.30 (A) Bañado Norte vs. Complejo Oriana, 21.00 (A) Cruz Diablo vs. Real Unión y 22.30 (A) Fénix vs. Victoria.

Cancha CEF Nº 1: 8.45 (C) Juniors vs. Imperio, 11.00 (C) Lunes Culturales vs. Aplanadora, 12.00 (C) Deportivo Sur vs. Olimpo, 13.00 (C) Los Troncos vs. Submarino, 14.00 (B) Sportivo vs. San Benito, 15.00 (B) San Gerónimo vs. Jaguares, 16.00 (B) Barrio San Martín vs. Mayorista, 17.00 (Femenino) Todo o nada vs. Taragüy, 18.00 (A) Deportivo Dengue vs. Nacional, 19.30 (A) El Cosmos vs. Marmolería y 21.00 (B) Islas Malvinas vs. Santa Teresita.