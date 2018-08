Desde la Uocra Corrientes destacan el avance de obras de viviendas y de infraestructura vial

Representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Corrientes, mantuvieron el sábado un encuentro informal con el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, quien confirmó la continuidad de obras en la provincia. “Hay buenas expectativas de ir avanzando, la situación no está nada fácil. Tenemos que ser conscientes de que no podemos exigir o reclamar por la situación en la que se encuentra el país”, indicó a El Litoral el secretario general de la Uocra Corrientes, Juan de Dios Avalos.

No obstante, manifestó su confianza en que se desarrollarán nuevas obras y destacó las que están en ejecución. “En la provincia tenemos las obras de rutas, escuelas, viviendas que van a empezar, Caps. Los barrios con planes de viviendas Epam, de mejoramiento barrial, trabajos de enripiado”, sostuvo el sindicalista.

El gremialista expresó que se proyectan entre 200 y 300 viviendas sociales en Capital, como así el avance en infraestructura vial, tal es el caso de la Autovía en Ruta 12, la repavimentación de la ruta 119 y los trabajos sobre la 123. En relación con el empleo en el sector, Avalos expresó que “no hubo un gran crecimiento”, no obstante, consideró que las obras privadas mantienen activo el sector, con la construcción de edificios.