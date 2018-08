El Gobierno y el municipio de Mercedes intercambian críticas por el ex Fondo Sojero

La Municipalidad de Mercedes insistió ayer que no firmará el acuerdo de compensación de obras que propuso el Gobierno provincial por la eliminación del Fondo Sojero. Reiteró que acudirá a la Justicia y tildó al gobernador Gustavo Valdés de ser “cómplice” del Gobierno nacional. El senador radical Sergio Flinta salió a responder y acusó a la comuna de actitud de “marginales”.

La intendenta de Mercedes, Elvira Sánchez, explicó que no asistió a la convocatoria del Gobernador, porque “no están dada las condiciones que garanticen una distribución federal a los municipios o esta especie de compensación que quiere realizar el Gobierno provincial”.

Sostuvo que desde la intendencia consideran que “los mercedeños no estamos de acuerdo de ocupar los fondos de la Anses para que compense la pérdida millonaria por la desaparición del Fondo Federal Solidario, no necesitamos ir a sacarnos la fotito y volver con las manos vacías”.

Expuso, en este sentido, que “se necesitan soluciones concretas como las que encaramos reclamando nuestros derechos y ante quien corresponda de la devolución del fondo sojero que le pertenece legalmente a los municipios”.

Aseguró que el municipio perdería más de la mitad de los fondos que le corresponde para la ejecución de obras y que “el Gobierno nacional pretende resolver su descalabro financiero cortando por los más débiles”.

Recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia definieron recortarle dinero a Mercedes, que era destinado exclusivamente para obras de pavimento, agua, viviendas, varios barrios y cloacas”, comentó la intendenta.

“Todas estas obras se hicieron con el fondo sojero que hoy decidió suspender el Gobierno nacional. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a obra pública y que invertimos en cada uno de los barrios”, afirmó Elvira Sánchez.

Consideró que el recorte dispuesto en forma unilateral por la Nación “es una muy mala noticia para todos los que creemos en un país más federal”.

En tanto, el viceintendente, Diego Caran, remarcó que “vamos a defender estos fondos como siempre lo hicimos y lo haríamos en el lugar que nos toque. Pero, hay que ser claros, vamos a estar siempre al lado del Gobernador cuando lo que haga sea defender el federalismo y los recursos propios de cada correntino”.

“Escuchamos siempre desde el gobierno provincial quejarse por recursos no enviados por gestiones nacionales anteriores y hoy justifican y aplican recortes del Gobierno nacional. Y por eso planteamos otro tipo de gestión, donde el federalismo sea cuestión de Estado y no un simple enunciado de épocas de campañas y en actos procelitistas”, explicó el viceintendente.

Expuso también que la negativa a firmar el acuerdo con la provincia se basa en el sostenimiento de una forma de entender la relación institucional y económica entre el Municipio, la Nación y la Provincia. “Incoherentes seríamos al hacer una presentación legal y luego concurrir a firmar un compromiso donde deberíamos renunciar al reclamo legal”, dijo el vice.

El que salió a responder fue el senador radical Sergio Flinta que en declaraciones a Radio Dos lanzó: “El municipio de Mercedes tomó una actitud de marginales”.

“En el contacto nacional y provincial, un elemento condicionante de esta situación es la herencia recibida. La gestión de Gustavo Valdés que está demostrando destreza y aptitud en la administración recibió una provincia ordenada con las cuentas claras sin déficit, y hoy Corrientes en el contexto nacional aparece como una provincia de otro país. En cambio a nivel nacional la herencia ha sido otra, un país destruido económica y financieramente y fundamentalmente con su aparato productivo colapsado por las nefastas políticas que llevó adelante el kirchnerismo y eso realmente está condicionando la gestión de Macri”.

Sostuvo que “si Macri no fuera el presidente, esto hubiera explotado mucho antes y de peor manera, al tiempo que reconoció que “indudablemente estamos transitando momentos difíciles y hay que ser optimista de que vamos a salir adelante”.