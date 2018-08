Corrida cambiaria descolocó al sector privado que espera certezas para actualizar precios

Fueron dos días negros para la economía nacional. Pese a la intervención del Bcra, el dólar volvió a subir ayer más de 5 pesos y cerró a $39,78. Esta situación de gran incertidumbre financiera golpea de lleno en todos los sectores, y en especial al privado que ya viene sobrellevando un año complicado.

El diario El Litoral dialogó con referentes de entidades que nuclean a los empresarios correntinos que reconocen la “preocupación” que genera el presente escenario y que aguardarán hasta el lunes para comenzar a reacomodarse.

“En general estamos expectantes de lo que vaya a suceder en los próximos días”, afirmó el empresario Gustavo Ingaramo, que integra la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr).

“Esperábamos medidas que pusieran a los mercados en cierta línea, pero no lo están logrando. No creo que con el anuncio del anticipo de los fondos del Fondo Monetario puedan solucionar esta situación, hacen falta otras medidas”, reflexionó.

Comentó también cómo se vive esta realidad de permanente cambio en las góndolas locales. “La mayoría de los proveedores que comercializan materiales a esta zona del país, fijan precios condicionados, sujeto al valor del dólar del momento de pago”, explicó.

El panorama no es para nada alentador considerando que hace tiempo vienen registrando una baja en las ventas en general, y por eso aunque reconoció que habrá incrementos, aseguró que “no se puede trasladar todos los aumentos al precio de los productos”.

“Estamos perdiendo todos. Los comerciantes, los productores y los consumidores que ven que sus ingresos cada vez les alcanza para menos. No va a ser una situación de fácil solución”, enfatizó Ingaramo.

Consultado por este medio, respecto a la decisión que tomaron algunas casas de electrodomésticos que durante varias horas del día de ayer no tuvieron precios a la vista, reconoció que es una medida defensiva a la que recurren ante la volatilidad de la moneda norteamericana.

Planteó además que deben generarse las condiciones para ganar “certidumbre” en la economía nacional, y que uno de los caminos está vinculado con la aprobación del Presupuesto 2019, con metas que puedan cumplirse, “la oposición acompañaría y eso sería una señal para llevar tranquilidad al mercado”, expresó.

Nebulosa

“Esta corrida cambiaria fue brusca y quedamos desorientados, sin saber qué hacer”, reconoció Enrique Collantes, referente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc).

Aseguró que la estrepitosa suba del dólar generó un fuerte impacto, aunque fue prudente al momento de dar un diagnóstico, “hay que esperar hasta el lunes, y ver cómo sigue todo”.

Reconoció también que los precios aumentarán, “de moverse se van a mover, pero no podemos dejar de pensar que las ventas ya vienen bajas”.

De la misma manera se refirió a lo ocurrido en las últimas horas. “El incremento en los productos importados fue automático. Hay fábricas que no te mandan la lista de precios, por eso hay que ver cuánto aumentan los productos”, precisó.

Agregó que a este panorama complicado, se suma la escasa venta y los aumentos que deben enfrentar para mantener el negocio, como los impuestos y servicios básicos mucho más caros.