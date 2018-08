Chicos podrían quedarse sin viaje de egresados por la quiebra de empresa

La empresa Snow Travel mueve alrededor de 10 mil estudiantes por año a Bariloche. Un negocio que genera en bruto alrededor de 400 millones de pesos por temporada. Hasta el momento ya cumplieron con el ritual a la cordillera 4.000 de esos chicos, pero quedaron pendientes otros 6.000 que deberían arribar entre lo que resta de agosto, septiembre y parte de octubre.

En este momento hay 300 egresados en Bariloche que contrataron el servicio con la empresa. No se han registrado cancelaciones de actividades ni problemas de agenda, se informó oficialmente desde el municipio de la ciudad.

No está certificada la cantidad de alumnos que ya habían firmado contratos para sus viajes al Sur entre 2019 y 2020. Aunque estimaciones del sector indican que entre 5.000 y 10.000 chicos habían comenzado a pagar sus cuotas para concretar su sueño en el futuro cercano.

Cada año llegan a la localidad alrededor de 125 mil estudiantes de todo el país, también de Chile y Uruguay en menor número.

La empresa estudiantil comenzó a dar señales de alerta durante la temporada 2017. El año pasado tuvo problemas para cancelar los “créditos” por servicios que había solicitado a sus proveedores. Este 2018 directamente no pudo pagar por la logística que implica alojamiento en hoteles, transporte, discos, entre otros. “El perjuicio es para los chicos y también para el empresariado local que se quedó sin cobrar”, dice a Clarín una alta fuente empresaria.

Uno de los propietarios de Snow Travel, Gastón Linares, es ampliamente conocido por los proveedores de Bariloche. Lleva cerca de 20 años operando con su empresa en la cordillera. No tenía antecedentes de falta de pago graves en la zona por lo que su crédito era amplio y fuerte, indican fuentes locales.

“No fue sorpresivo. Se intervino hace unos días cuando ya hubo un problema con Snow. Aunque se solucionó, la gente del sector sabía que el escenario era complicado. Pero como es un negocio que va generando constantemente liquidez, se va piloteando de alguna manera para decirlo de manera coloquial”, comunicó a la prensa el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

Snow Travel ocupó el espacio que dejaron vacantes las empresas Río Estudiantil, Rápido Argentino y Lapa Estudiantil que cerraron sus operaciones entre el 2002 y 2003. Los empresarios del rubro se quejan de que la inflación y las oscilaciones del dólar han afectado profundamente los márgenes de ganancia del negocio. Los viajes han sufrido una importante suba en los últimos años.

Las empresas, las autoridades y familiares de alumnos hacen ingentes esfuerzo para que los chicos puedan viajar. Anoche se informó que el Gobierno confirmó que los estudiantes perjudicados por Snow Travel viajarán a Bariloche.