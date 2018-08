Confirman más casos de gripe y recomiendan la vacunación

En pleno invierno el virus de la gripe recién comenzó a circular en Corrientes ya, luego de que en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” se confirmará el primer caso en internación, desde la Subsecretaría de Salud Municipal señalaron que también detectaron influenza. En este escenario, los especialistas insisten en recomendar la vacunación a grupos de riesgo dado que continúan en alza las atenciones por diversas enfermedades respiratorias.

Consultado al respecto, el subsecretario de Salud Municipal, Arturo Sandoval indicó a El Litoral: “Hay casos de gripe, todavía no tenemos los números concretos, pero hay. En general, en las salas aumentó la concurrencia por todas las enfermedades respiratorias altas, también se detectaron casos de bronquitis y faringitis. Todo a causa del frío”.

En tanto que, desde el Hospital Pediátrico explicaron que avanza favorablemente al tratamiento el niño a quien se le confirmó influenza. “Continúa internado, el paciente está muy bien. La muestra fue enviada a Buenos Aires para analizar. De todas maneras eso no nos preocupa porque el paciente ya está siendo tratado y evoluciona bien”.

Debido a que la gripe puede presentarse con diferentes cepas, se realizaron los análisis pertinentes para determinar la variante del virus.

Si bien no descartan la aparición de gripe A, los expertos en la materia aseguran que la influenza es impredecible y por ende cualquier serotipo pueden resultar grave para los grupos de riesgo (quienes obligatoriamente deben vacunarse todos los años).

En este escenario, desde los centros de salud remarcan la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen y extremen los cuidados ya que la gripe puede ocasionar graves complicaciones o incluso la muerte. Deben inmunizarse con obligatoriedad: los adultos mayores, los menores de dos años, las embarazadas en cualquier período de gestación y puérperas, y personas con alguna enfermedad base. Para todos ellos, la vacuna es gratuita.

Neumonía

Lo cierto es que, más allá de los casos de influenza, durante los últimos días de intenso frío se elevaron las atenciones sanitarias por enfermedades respiratorias en varios nosocomios. De hecho, desde el centro de día del Hospital Geriátrico, señalaron que aunque registraron gripe, si atendieron casos de neumonías.

“Seguimos con atenciones respiratorias, hasta ahora no atendimos casos severos, pero si neumonías que se complican en algunos pacientes que ya tienen alguna patología.

Hasta la fecha no registramos gripe, sólo faringitis, laringitis e ingresaron varios pacientes con neumonía y Epoc.

De todas maneras, los registros se encuentran dentro del parámetro de lo habitual para la época del año”, expresó a este medio, Catalina Zabala directora del Centro de Día del Geriátrico.

Más allá de recomendar la vacunación para los adultos mayores, recordó la importancia de los cuidados de ventilación, uso de abrigos de algodón, e higiene de manos.