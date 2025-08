Boca rechazó una oferta de Olympiacos por el correntino Zenón

Si bien el mercado de pases de Boca parecía estar cerrado, en las últimas horas, un futbolista despertó el interés de un equipo europeo. Se trata de Kevín Zenón, quien es seguido muy de cerca por el Olympiacos de Grecia.

De hecho, el conjunto griego ya envió una oferta formal para quedarse con los servicios del jugador: siete de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, en Brandsen 805 desestimaron esta propuesta, ya que la consideraron baja.

Vale la pena recordar que en febrero de este año, el Porto puso sobre la mesa diez millones por la totalidad de la ficha del volante de 24 años (el 20% aún le pertenece a Unión), pero Boca rechazó esta cifra porque estaba por debajo de sus pretensiones.

Luego de su frustrado intento de salida en el libro de pases anterior, Zenón tiene el deseo de emigrar a Europa en este mercado. En principio, la institución no acepta desprenderse del ex Unión por ese monto, por lo que el Olympiacos deberá mejorar su oferta inicial. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme exige una cifra cercana a su cláusula de rescisión que es de 15 millones de dólares para dejarlo ir.

Si bien el zurdo no es una pieza clave en el equipo de Miguel Ángel Russo (su última aparición como titular fue ante el Auckland City en el Mundial de Clubes), está en la consideración del entrenador. No solo eso, sino que es uno de los que ganó terreno a lo largo de esta semana y disputa mano a mano con Brian Aguirre, un lugar en el once que enfrentará a Racing en el clásico de este sábado en La Bombonera.

TyC Sports