Consecuencias del cambio climático

Un nuevo estudio científico que analizó las consecuencias de un aceleramiento del calentamiento global, sostiene que si el mundo archiva el acuerdo de París y sus metas para limitar el aumento de las temperaturas podría, salirnos muy caro. El estudio concluyó que Sudamérica, junto al Sudeste asiático y el Sur de Europa, es una de las regiones que sufriría mayor cantidad de muertes.

Ana María Vicedo-Cabrera, investigadora de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, indica que “aparte del incremento de eventos extremos como olas de calor, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos, nuestros resultados muestran que el porcentaje de muertes asociadas al efecto de una suba de temperatura mayor a 1,5° aumentaría en torno al 0,2%, 1% y 2,6%, en escenarios con un calentamiento global de 2°, 3° y 4°, respectivamente”.

El estudio tomó en cuenta 451 localizaciones en 23 países de diferentes zonas geográficas y características climáticas como Canadá, Estados Unidos, México, Finlandia, Irlanda, Suecia, Reino Unido, República Checa, Francia, Moldavia, Suiza, Italia, España, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Tailandia, Vietnam y Australia. La Argentina no formó parte del grupo, pero sí estuvieron dos vecinos bien cercanos: Brasil y Chile.

Otro estudio asegura que el cambio climático podría redibujar el comercio agrícola mundial, y los países de Africa, América Latina y Asia se enfrentan a los mayores riesgos.

Dado que los cambios en los patrones climáticos afectarán la producción agrícola y ganadera así como los ingresos y los precios agrarios, los cambios se sentirán de manera diferente en distintas regiones y sectores, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, de sus siglas en inglés). Esto significará cambios en el comercio agrícola -las áreas tropicales probablemente perderán mientras que las zonas templadas ganarán-, según el informe.

En las áreas tropicales de baja latitud, donde se encuentran los países más pobres, las sequías, las inundaciones y otros patrones climáticos en evolución ya están afectando la agricultura, dijo la organización con sede en Roma. Esto podría empeorar sus problemas de seguridad alimentaria, mientras que se espera que los países de las zonas templadas, muchos de los cuales son economías desarrolladas, se beneficien de un clima más cálido durante la temporada de crecimiento.

“Los impactos estarán relacionados con la ubicación, con variaciones significativas entre cultivos y regiones”, dijo la FAO. “Como resultado, el cambio climático podría exacerbar las desigualdades existentes y ampliar aún más la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo”.

El comercio internacional podría desempeñar un papel especialmente importante para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático, al permitir que los alimentos pasen de áreas con excedentes a áreas deficitarias en tiempos de escasez de alimentos provocada por condiciones climáticas extremas, dijo la FAO.

Las reservas de alimentos de emergencia podrían promover la adaptación al cambio climático y contribuir a la seguridad alimentaria, mientras que los agricultores deberían considerar coberturas contra el riesgo climático. El seguro agrícola también será cada vez más necesario, al igual que la integración de políticas para combatir el cambio climático y promover el desarrollo y el comercio agrícola, dijo el informe.

El problema es preocupante y el panorama se presenta nada halagüeño. Lástima que las autoridades no le dan la importancia que la cuestión amerita. Después las lamentaciones de nada sirven.