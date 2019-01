El correo de paro hasta mañana por varios reclamos no solucionados

Los empleados de Correo Argentino realizaron ayer un paro parcial. La medida continúa hoy y seguirá mañana.

Los trabajadores pararon en los tres turnos, en reclamo de mejoras en las condiciones edilicias y de trabajo.

A la mañana no hubo atención de 7 a 9,30. Las oficinas abrieron después.

Luego, el paro continuó de 16 a 17 horas, y por la noche, de 21 a 23. La medida de fuerza se extenderá, con la misma modalidad, hasta mañana, de no haber una respuesta favorable por parte de las autoridades de la empresa.

“Estamos con retención de servicio desde el martes y hoy (por ayer) empezamos con una hora de paro por turno hasta el día viernes donde resolveremos cómo seguimos”, dijo el representante local de la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Oscar Benítez.

“Afecta a todos los servicios del correo, pagos y distribución de correspondencia”.

“Las autoridades prometieron reunirnos, porque hay varios problemas que se vienen acumulando, primero y principal es el tema edilicio, tenemos demasiados problemas en la parte de sanitarios, de limpieza, de oficina, la falta de personal, no tenemos uniforme, ni materiales de insumos informáticos, es la empresa la que falla y nos lleva a esta situación”, señaló.

Asimismo el delegado sostuvo que “este problema nos va a llevar una semana o diez días solucionar seguramente, es la única manera que tenemos de reclamar por nuestra tarea, aunque sabemos que perjudicamos a la gente”.

Por último, detalló que “la sucursal Corrientes cuenta con 120 personas, de operaciones para la distribución de paquetería, atención al público, parte interna y de administración”.