Fernandez hablo de su salida de Independiente

REFUERZO DE VELEZ

El delantero Leandro Fernández, flamante refuerzo de Vélez Sársfield, responsabilizó ayer al entrenador Ariel Holan de su salida de Independiente. Tal como sucedió con Emmanuel Gigliotti, transferido a Toluca, de México, el atacante, primer y único refuerzo de Vélez para la segunda parte de la Superliga, aseguró que su salida del “rojo” fue “por el entrenador” Holan.

“Estaba muy cómodo en el club. Mi salida creo que fue por el entrenador, si no fue por él, no fue por otra cosa”, aseguró Fernández en una conferencia de prensa que brindó al mediodía en la Villa Olímpica del club de Liniers.

Tras apuntarle a Holan, el delantero, quien se recuperó de una grave lesión en la rodilla, manifestó que ahora sólo piensa en Vélez y en “demostrar” que podrá volver al nivel previo a la operación en la pierna izquierda.

“Ahora estoy pensando en Vélez. Quiero olvidarme un poco de lo que pasó en Independiente y poner la cabeza acá, que me dieron la oportunidad para demostrar que puedo volver a jugar en el nivel de antes de la lesión”, concluyó.

COPA DEL REY

TRIUNFO DEL REAL MADRID

Real Madrid, con el entrenador argentino Santiago Solari, goleó ayer a Leganés, conducido por el cordobés Mauricio Pellegrino por 3 a 0, de local, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey de España de fútbol.

Los goles del equipo “merengue”, que ganó 19 veces el torneo, fueron logrados por Sergio Ramos, de penal, a los 44 minutos de la primera etapa, y en el segundo tiempo por Lucas Vázquez y Vinicius Junior, a los 23m y 32m, respectivamente.

En otro encuentro saliente de ayer, Atlético de Madrid, conducido por el argentino Diego Simeone, empató con Girona por 1 a 1, de visitante con goles de Antoine Griezmann para Atlético y Anthony Lozano para el Girona.