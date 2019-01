Corrientes no vota cargos ejecutivos y Nación no presionaría por unificación

Que Corrientes no elija gobernador este año la excluye de las exigencias de unificar el cronograma electoral local con el nacional. El presidente Mauricio Macri ya se reunió con los gobernadores radicales de Mendoza y Jujuy, para exigirles que unificaran las elecciones.

El Gobierno nacional, sin embargo, no presionaría más de la cuenta a sus aliados. “Todo será de común acuerdo y con decisión conjunta”, dijeron desde el radicalismo.

Desde febrero hasta noviembre habrá elecciones casi todos los domingos en algún rincón del país, ya son ocho las provincias que anunciaron que desdoblarían las elecciones, pero podrían ser 17. En Corrientes aún debaten qué hacer. La cuestión, por plazos, se definiría en febrero o marzo.

La Pampa abrirá el calendario electoral a mediados de febrero cuando se celebren las Primarias provinciales.

A su vez, Neuquén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Santa Fe también desdoblarán sus elecciones provinciales de las nacionales.

En el caso de Santa Fe, las Primarias serán el 28 de abril y las elecciones generales, el 16 de junio.

Con el calendario electoral nacional definido, la Provincia analiza adelantar y desdoblar las elecciones legislativas en las que Corrientes elegirá a 15 diputados y 5 senadores.

La tendencia a desdoblar los comicios pareciera ser exclusivamente de las provincias opositoras, pero Corrientes, fiel a un estilo propio, también lo haría. “Todo está en el bolillero. Estamos analizando lo más conveniente”, indicó a El Litoral una alta fuente gubernamental.

El Gobierno aspira a mantener su hegemonía en la Legislatura y también en los concejos deliberantes, especialmente en Capital, Goya, Bella Vista, Paso de la Patria y otras localidades.

Los intendentes también tendrán la posibilidad de desdoblar. Pero es un hecho que se acoplarán al calendario provincial o nacional, debido al costo del proceso.

El Gobierno apuesta fuerte a una buena elección en Capital que le permita quedarse con la mayor cantidad de concejales. Se elegirán 9.

Por eso, como adelantó este matutino, Capital respetará el calendario electoral que fije Gustavo Valdés.

“Nosotros pertenecemos a la alianza ECO+Cambiemos, que trabaja en equipo y seguramente tomaremos la decisión de seguir haciéndolo y votar todos juntos la fecha que sea”, había dicho Eduardo Tassano.

El gobernador Gustavo Valdés fue muy claro respecto a los objetivos de las elecciones 2019: “Estoy abriendo la puerta a todos los correntinos de buena fe que quieran sumarse a este proyecto político”.

Pero advirtió: “El límite es la mala fe”.

“Realizaremos una alianza dentro de Encuentro por Corrientes, haremos un consenso de lista en la que vamos a trabajar mucho la política este año. Vamos a poner a consideración de la sociedad la gestión que venimos haciendo y le pedimos que nos acompañen”, dijo.

Respecto al panorama electoral provincial, fue el senador radical Sergio Flinta quien había explicado: “ECO+Cambiemos obtendrá entre 10 y 15 diputados en las elecciones legislativas”.

“La alianza que conformemos será muy oficiosa y va a consolidar todo este proyecto con vistas a años sucesivos”, aseguró el legislador.

“Ampliaremos aún más nuestra base. Hoy estamos en condiciones de construir una alianza que pueda conseguir entre 10 y 15 diputados, aunque para eso debemos seguir trabajando como hasta ahora, generando consensos e intensificando trabajo territorial y creo que con la gestión de Ricardo al frente de la UCR eso se alcanzará”, anunció.

Sobre si se encararán las elecciones nacionales y provinciales venideras en forma separada, Flinta indicó que “nosotros todavía no hacemos anuncio de ese tipo, somos criteriosos y vamos viendo el terreno”.

Al respecto, enfatizó: “Nosotros hasta el año pasado teníamos la tendencia de desdoblar elecciones porque estábamos muy atrincherados con el Gobierno nacional, y quería que los correntinos tuvieran un espacio de reflexión para elegir las autoridades provinciales con más tranquilidad. Vamos a tomar esta decisión seguramente entre febrero y marzo ”.