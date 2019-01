El Comité de Crisis se reunió con fuerzas nacionales y habrá “asistencia las 24 horas”

El vicegobernador Gustavo Canteros recibió a miembros de la Gendarmería Nacional, al comandante mayor de Región VI, Edgardo Antonio Riva; comandante principal, Guillermo Esteban Garcia; jefe de Escuadrón 48, y al comandante principal, Ernesto Daniel Gareis, segundo jefe de Agrupación III Corrientes, para analizar las acciones de asistencia que se vienen llevando a cabo en el marco de la emergencia hídrica por las intensas lluvias que afectan a gran parte de la provincia. También presidió la reunión del Comité de Crisis con el intendente Eduardo Tassano y el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.

“Se despachó toda la asistencia que se había requerido. Todas las áreas del Gobierno están trabajando las 24 horas. Se ayuda a todo aquel que lo necesita”, señaló Canteros a El Litoral.

“Lo que le pedimos a la gente es que tenga mucho cuidado. Mucha mesura y más aquellas que transitan por las rutas, ya que hay varios riachos desbordados”, pidió el Vicegobernador.

Durante el encuentro, las autoridades federales confirmaron la permanente colaboración con el Gobierno de Corrientes en las tareas de asistencia a las familias afectadas. El comandante mayor Riva se refirió a los dispositivos de intervención con los que se encuentra trabajando la fuerza de seguridad, en coordinación con organismos provinciales y municipales. “Venimos a reforzar el trabajo que viene realizando el Gobierno para mitigar los efectos de las intensas lluvias”, declaró.

El Vicegobernador, por su parte, destacó “la absoluta predisposición de las fuerzas federales en colaborar con las provinciales en todas las acciones de atención, prevención y evacuación en todos los casos que alerten a la provincia”. Resaltó, además, la importancia del trabajo mancomunado, “vamos a continuar trabajando para atender todos los requerimientos que están solicitando en las zonas afectadas y cubrir las necesidades básicas de los damnificados”, agregó.

Comité de Crisis

Posteriormente, en la sede del Ministerio de Seguridad, Canteros acompañó al ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, y a miembros del Comité de Crisis de la provincia en una reunión donde se detallaron las diferentes tareas de asistencia y socorro en las localidades afectadas así como las previsiones sobre la evolución del tiempo para los próximos días, “en un fenómeno extremadamente grave, con lluvias extraordinarias que han superado todos los parámetros para esta época del año”.

Por su parte, el Vicegobernador comunicó que “Valdés se encuentra permanentemente informado y monitoreando todas las acciones del Gobierno provincial, nos ha dado instrucciones para priorizar la asistencia a los damnificados y garantizar la seguridad y la prestación de los servicios públicos esenciales”.

Asimismo, el Comité de Crisis volvió a reunirse por la tarde con la presencia del intendente Eduardo Tassano. En el encuentro, coordinaron el contacto permanente y el trabajo con los municipios de la provincia. “Estamos en alerta permanente en todo el territorio, trabajando intensamente desde varias áreas del Estado”, cerró Canteros.

El Comité de Crisis está “en sesión permanente” por el temporal que azota Corrientes desde el martes. Hasta el mediodía se contabilizaban más de 500 evacuados, principalmente en las localidades de Santa Lucía y San Roque y en dos parajes aislados en Perugorría, como situaciones más críticas, aunque advirtieron que “el estado de crisis es total”, por lo que no descartaron nuevas situaciones similares, ante los pronósticos adversos para las próximas horas.

No obstante, transmitieron “tranquilidad a la población”, asegurando “asistencia permanente” con un despliegue múltiple del Gobierno provincial en el interior y Capital. Y pidieron colaboración a los medios de comunicación para no reproducir información falsa que genera zozobra infundada, tras la ‘fakenews’ de un “puente caído” en Santo Tomé, usando una fotografía correspondiente a otra provincia.

