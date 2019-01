Levantaron el paro en oficinas del Correo Argentino e iniciaron el diálogo

Trabajadores de la sede local del Correo Argentino levantaron el paro ayer y retomaron el diálogo con la empresa. Así, desde el viernes, la atención volverá a ser normal en las oficinas.

El delegado gremial del Correo, Oscar Benítez, informó que se trata de “un impase” y que si bien no se dio aún respuesta a los reclamos, “se inició el diálogo”.

“La promesa es la de solucionar las cuestiones que estábamos reclamando”, indicó a Radio Dos. “Hoy (ayer) se trabaja con normalidad, siempre y cuando se cumplan en los próximos días las condiciones que pedimos”.

Benítez destacó que se abrió el diálogo, aunque aún están a la espera de respuestas concretas. Solicitan la incorporación de personal, ya que están trabajando con el 60% del plantel, aproximadamente, en relación con el año pasado.

También reclaman mejoras de las condiciones edilicias. En cuanto a la incorporación de más personal, Benítez señaló que así “se evitarían las largas colas que hace la gente”. “Queremos ver la posibilidad de que se incorpore más personal a la red de ventanillas, para que la gente sea atendida más rápidamente”, expuso.

“No se descartan las medidas de fuerza; mientras cumplan con lo que pedimos no habrá paro, si no sí continuaremos haciéndolo. Pedimos que se contemple la posibilidad de que se vayan haciendo las cosas que estamos pidiendo”, advirtió.

Los trabajadores realizaron un paro parcial de una hora y media por turno el miércoles y jueves. Por la mañana, fue de 7 a 9.30. Luego, de 16 a 17, y por la noche, de 21 a 23.

Estaba previsto que la medida se extendiera hasta el viernes; sin embargo, tras la convocatoria de las autoridades al diálogo, los empleados dieron tregua, aunque se mantienen en alerta.