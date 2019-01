Moyano anticipó un paro general

El secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, anticipó que en los próximos meses se va a ir "a un paro general, porque la situación no se podrá soportar más".

En declaraciones a la radio AM 530 sostuvo que "tarde o temprano, los trabajadores van a obligar a los dirigentes a tomar una determinación", en referencia a la convocatoria a un paro y subrayó, en tal sentido, que "la gente va a generar una protesta fuerte".

Mencionó que la marcha de las antorchas realizada ayer fue "una expresión del malestar que siente la gente".

Por otra parte, dijo el gobierno tiene la intención de modificar "de forma individual" los convenios de cada uno de los gremios, en una reforma laboral que, advirtió, "no puede ser aprobada por el Congreso ni votada por los legisladores del peronismo".

El gremio de Camioneros, agregó, "no permitirá que ningún trabajador pierda un derecho", acotó.

Respecto de las elecciones presidenciales de octubre próximo, Hugo Moyano se mostró optimista en que el peronismo alcance una unidad, pero advirtió que el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey "no puede ser" parte de un proyecto político que confronte con el oficialismo en las urnas.

"Creo que a la larga vamos a tener una unidad del peronismo. Haremos una interna o una Paso y luego iremos todos juntos. De todos modos eso no puede incluir a (Juan Manuel) Urtubey. Entre él y Macri, si tengo que elegir, voto en blanco", subrayó el camionero.