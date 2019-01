Vecinos cortan calle en mal estado para evitar más daños

Un grupo de vecinos del barrio Sor Assunta Pittaro, cerca del Molina Punta, decidió impedir el paso de vehículos por la calle Bilbao al 5500 y al 5600. Es que, con las últimas lluvias la arteria quedó intransitable, agravándose los problemas que ya tenía desde antes.

En diálogo con El Litoral, uno de las personas del lugar comentó que “el año pasado juntamos más de cien firmas para pedir el arreglo de la calle y la Municipalidad no nos hizo caso”. Asimismo, relató que “por ahí antes pasaba el colectivo, pero hace tiempo ya no porque no puede transitar de lo mal que está toda esa zona que no tiene mantenimiento”.