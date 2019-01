Alistan informe para el Presidente con el objetivo de intensificar la ayuda nacional

Daniel Russo, subsecretario de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, estuvo ayer en Corrientes y se reunió con el Director de Defensa Civil, Eulogio Marquez. En exclusiva para El Litoral, el funcionario nacional explicó que venía para confeccionar un informe que sería remitido al presidente Mauricio Macri.

“Ahora me voy a juntar con (Eulogio) Marquez y vamos a ver en qué puede auxiliar el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hace un rato hablamos con la Secretaría de Presidencia de la Nación. El Presidente se interiorizará sobre la situación por lo que nosotros le contemos y se avanzará en cómo vamos ayudar a Corrientes”, señaló el funcionarios a El Litoral.

Russo es el primer funcionario nacional en visitar Corrientes. “Hay otros (funcionarios) en Chaco y las demás provincias afectadas”, detalló. El subsecretario nacional pretendía sobrevolar y recorrer las zonas afectadas, pero apenas arribó a la ciudad, un aguacero se abatió en las inmediaciones. Por ende, la recorrida se postergó para hoy.

“La idea es recorrer y sobrevolar las zonas afectadas. Se han hecho obras en la Provincia y se han comprado materiales destinados a mejorar la situación de la población ante estos eventos que se están tornando cada vez mas complicados por el cambio climático”, indicó.

“Se han hecho obras que antes no se hicieron, pero todavía falta. Esto es a largo plazo. A veces llueve en pocos días todo lo previsto para un mes. No se puede predecir la intensidad, sabíamos que iba a llover todo el verano. La situación coloca en crisis a cualquier ciudad en cualquier parte del mundo”, agregó.

“Hace unos días estuve en Salta donde el verano pasado tuvimos importantes inundaciones por el desborde del Pilcomayo, se hicieron obras y ahora creció el Pilcomayo y lo venimos soportando bien. Por supuesto que aún falta mucho”, insistió

“Hay que poner mucha, plata en obras, millones y millones de pesos. Se están haciendo inversiones, pero esto es a largo plazo por todas las obras que se deben desde hace varias generaciones”, remarcó.

Comité de Crisis

Con la presencia del vicegobernador Gustavo Canteros y autoridades nacionales, el Comité de Crisis de la Provincia se constituyó ayer en la localidad de Empedrado, donde se desplegó un operativo que incluyó el traslado aéreo de alimentos y medicamentos.

Con la ayuda de un helicóptero del Ejército Argentino, se llegó hasta varios parajes aislados por el agua en la zona, llevando asistencia a más de un centenar de familias.

“Todas las fuerzas de seguridad están colaborando con esta situación que vive la provincia, hoy sábado, el Comité de Crisis de la Provincia se constituyó aquí en Empedrado, desde horas muy tempranas, asistiendo y acompañando al Intendente y a toda la población que necesita la ayuda de nuestro Gobierno”, afirmó Canteros en declaraciones a Información Pública, ni bien descendió de la aeronave que partió desde la ciudad de Resistencia, donde tiene asiento la Brigada Monte III.

El vicegobernador de Corrientes indicó así que “todas las áreas provinciales se convocaron al servicio de la comunidad, en esta ocasión, con la ayuda del Ejército para poder llegar hasta nuestros comprovincianos que se encuentran aislados en este momento y que necesitan asistencia”.

En este sentido, Canteros expresó que “tenemos un plan sanitario completo que va a llegar a varios parajes, junto con la asistencia alimentaria tan necesaria en estos momentos”.

Por otra parte, Canteros pidió “precaución a quienes están transitando las rutas de Corrientes, si bien las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, están apostadas a efectos de brindar indicaciones, es importante la precaución”, ante la inhabilitación de algunos caminos.

No obstante, el Vicegobernador transmitió a la población que “no están solos, que nuestro Gobierno está permanentemente las 24 horas brindando asistencia, hoy aquí junto con el intendente de Empedrado, seguramente en horas más tarde, vamos a estar en otras localidades, pero el Comité de Crisis de la Provincia está constituido en forma permanente para ayudar a todas las familias correntinas que lo necesitan ante esta contingencia, de acuerdo con lo establecido por gobernador Gustavo Valdés, que instruyó maximizar todos los esfuerzos en este sentido”.

“Se trata de una catástrofe, sin dudas. Estamos ante un fenómeno metereológico extremo, con enormes cantidades de agua caída en muy poco tiempo”, declaró.

“El dispositivo de acción en emergencias funciona de manera eficaz y la provincia y los municipios trabajan en forma coordinada con las fuerzas armadas para asistir a los correntinos afectados en distintos puntos de la provincia”, aseguró.

“El gobernador Valdés nos ha dado claras directivas de movilizar todos los recursos del Estado provincial para llegar a cada rincón de la provincia con ayuda en la urgencia. Seguimos de cerca la evolución del tiempo en las próximas horas, para estar preparados ante eventuales precipitaciones, que agravarían la situación”, destacó.

“Durante todo el fin de semana continuarán las tareas de apoyo en distintas localidades, con el Comité de Crisis en alerta permanente”, finalizó Canteros.