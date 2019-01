Aparecieron alacranes y otras alimañas en las casas afectadas por las lluvias

Por el temporal en la provincia, personal sanitario recorrió los lugares críticos de la Capital: asentamientos y barrios ribereños. Encontraron en los hogares alacranes y pulgas, realizaron fumigaciones, repartieron alcohol en gel y repelente, colocaron vacunas y distribuyeron todo el stock de suero antiofídico.

“Continuamos con los controles sanitarios en las barrios afectados y seguimos las indicaciones del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, que estableció las zonas críticas donde debemos ir. En estos barrios tenemos equipos que antes de que vayamos ya tienen detectadas las familias vulnerables a las que debemos asistir. Revisamos que no tengan parásitos, alergia o enfermedades respiratorias. Si vemos casos graves, hasta el momento no, se deriva a un centro de salud. Los más complicados son los asentamientos y barrios cerca del río”, dijo ayer a El Litoral el director de Epidemiología de Corrientes, Gustavo Fernández.

A la vez, contó que “hemos atendido a chicos con discapacidad y nos hemos puesto a disposición de las familias en el caso de que quieran trasladarse a otro lugar”.

“Trabajamos con control de vectores porque hay un gran problema con los alacranes, arañas y pulgas que se desplazan hacia las casas ya que por el agua buscan las superficies más altas. Al trasladarse los insectos al lugar más alto, que suelen ser las viviendas, se produce una invasión que provoca accidentes. Por ello, llevamos al personal de vectores y hacemos fumigación. Sí tienen un pozo ciego pedimos que se cubra y sí tienen mucho desorden en el patio solicitamos que no remuevan mucho (por ejemplo las hojas) ya que puede haber insectos o animales”, detalló.

Además, realizaron vigilancia de mascotas, a quienes le ponen productos para pulgas o parásitos ya que por el agua no pueden salir de los hogares y conviven con los chicos. Ponen a los animales antiparasitario y talco, a las familias también los desparasitan para que estén protegidos.

“Realizamos controles (dos veces) en los barrios Quilmes, La Tosquera, La Olla y San Antonio. La atención médica se dirigió hacia las patologías asociadas con el agua como lesiones de piel”, comentó a El Litoral la directora de Inmunización de la Provincia, Angelina Bobadilla y agregó que “se siguen los controles de vacunas”.

Por su parte Fernández, continuó: “Las familias nos comunicaron que ya hay presencia de alacranes y por ello se empezó a fumigar. Hay muchas pulgas en las paredes donde aplicamos productos químicos para evitar que los chicos sean picados y presenten cuadros alérgicos, que lleve a su vez a un episodio asmático y traiga complicación. También se observó enfermedades por hongos provocado por caminar descalzos”.

“Entregamos suero antiofídico, el viernes recibimos más de 200 dosis de Nación como refuerzo que nos da una garantía para cubrir Capital e interior. En el interior hay más proliferación de víboras y se pone en riesgo la salud. El ministro va estableciendo prioridades y se coordina las actividades con los equipos de cada comunidad”, dijo Fernández.