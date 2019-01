Abogados insisten con la aplicación de la justicia restaurativa en menores de edad

En el marco del debate por la reforma del sistema penal juvenil que planea el Gobierno nacional, en la que se incluye la posibilidad de bajar a los 15 años la edad de imputabilidad, otra de las entidades que se manifestó en contra de la iniciativa fue la Asociación Pensamiento Penal (APP), integrada por abogados y profesionales relacionados al ámbito. A nivel nacional, esta entidad publicó su postura negativa, la cual es compartida por la rama local.

En diálogo con El Litoral, el letrado Víctor Benítez, integrante de la APP Corrientes, aseguró que la intención con este proyecto es “desviar la atención de los verdaderos problemas, que son las causas que provocan que haya jóvenes delinquiendo”. “La reforma no es conveniente, si uno analiza cuál es el estado actual de las cárceles y los centros de detención de Argentina, se da cuenta de que encerrar a un adolescente en un lugar así afecta sus derechos humanos más básicos”, sostuvo.

Al igual que habían destacado a este medio la semana pasada desde la rama local de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf), Benítez coincidió en que la tasa de delincuencia juvenil “es mínima” tanto en Corrientes como en el país. “Lo que aumenta la inseguridad es la exclusión, la falta de trabajo y la falta de oportunidades de estudio. Tampoco quiere decir que un joven que no tenga un buen pasar vaya indefectiblemente a caer en la delincuencia, porque la pobreza y la indigencia no son las causas directas del delito, pero sí confluyen en alentar un panorama propicio para que esto pase”, afirmó.

En este sentido, el abogado hizo hincapié en la necesidad de intensificar la implementación de la “justicia restaurativa”, que se centra en las necesidades de las víctimas y los responsables del delito y no en el castigo. En Corrientes, se implementó desde el año pasado un protocolo de mediación para intervenir en casos que involucren a menores de edad y ya se han solucionado conflictos con esta herramienta.

“Hay muchas medidas alternativas para la resolución de un conflicto penal, como la condena restaurativa o la utilización de la probation, antes de una pena privativa de libertad o un proceso penal, con la problemática que le va a ocasionar al menor y su familia”, indicó.

“Estoy de acuerdo con un sistema que no sea punitivo para los menores, sino que se aplique la justicia restaurativa. Que el delincuente restaure a la víctima y a la sociedad en general, y no que vaya a parar a un agujero inhumano a cumplir tiempo ahí, menos si es un menor”, finalizó Benítez.