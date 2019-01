Chaco-Corrientes: sorpresivo aumento y veto a posibles reclamos

Luego de dos incrementos aplicados en el segundo semestre del año pasado, volvió a subir el boleto del servicio de colectivos Chaco-Corrientes y generó sorpresa entre los usuarios. De esta manera, el pasaje directo a Resistencia que costaba $19,40 ahora se paga $21,20; y el que va por Barranqueras quedó a $20,50.

Las dos empresas que prestan el servicio, Ataco Norte y Ersa aplicaron la actualización tarifaria, que generó malestar y reclamos entre los usuarios que viajan habitualmente de una provincia a otra.

Vale recordar que en septiembre y octubre del año pasado, hace apenas tres meses, la tarifa del Chaco-Corrientes había aumentado de manera considerable, en el marco de la quita de subsidios al transporte por parte del Gobierno nacional; cuyo costo es trasladado a los usuarios.

En diálogo con El Litoral, el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido expresó ayer que “el aumento es decisión del Gobierno y las empresas lo aplican; pero otra vez estamos ante un incremento ilegal”, señaló.

Es que, al igual que en las actualizaciones tarifarias del año pasado, el Estado no llamó a audiencia pública, un paso administrativo obligatorio para este tipo de cambios. “Lamentablemente ni siquiera comunicaron la decisión”, comentó Corregido.

A diferencia de aumentos anteriores, la Defensoría chaqueña, habitual litigante contra incrementos de este tipo, no podrá iniciar acciones legales. Al respecto, el ombudsman contó que “insólitamente la Justicia determinó que no podemos intervenir, por lo que los usuarios quedan aún más desprotegidos; más teniendo en cuenta que desde 2008 no está vacante el puesto de defensor del pueblo de la Nación”.

En estas circunstancias, aseguran que los aumentos podrían darse de manera sorpresiva en cualquier momento, como sucedió en esta ocasión, incluso sin comunicación previa por parte del Gobierno ni de las empresas.