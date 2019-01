Evacuados: se mantuvo el número en varias comunas pero aumentó en tres poblaciones

En varias de las comunas que están afectadas por la inundación, ayer al menos no se incrementó el número de evacuados. Diferente fue la situación en Perugorría, Mburucuyá y Paso de los Libres. Mientras, diferentes parajes del territorio provincial siguen aislados debido a que el agua avanzó sobre los caminos. En tanto, el Gobernador recorrió áreas afectadas y se reunió con los intendentes Raúl Hadad (San Roque); José Cheme (Empedrado); Raúl González (El Sombrero) y Ramón Castellanos (Perugorría).

Consultado por El Litoral, el director de Defensa Civil de la Municipalidad José Medina, comentó que ayer a la mañana, el caudal del río Santa Lucía descendió dos centímetros. Y al mediodía, se estacionó. Pero además, durante toda la jornada, no se registraron abundantes lluvias sino tan sólo lloviznas.

Considerando esto, comentó a El Litoral que “la situación al menos no empeoró. Se mantiene el número de evacuados que son 202 familias que implican 750 personas, de las cuales 150 están alojadas en los distintos centros de evacuación que se habilitaron”.

En este contexto, estimó que el nivel del agua en el río debería descender al menos 20 centímetros para que las familias afectadas puedan comenzar a volver a sus hogares. Por eso, el Municipio seguirá con las tareas de asistencia. Y, de acuerdo a lo expresado ayer por el gobernador Gustavo Valdés durante su visita a la localidad, en breve llegaría más asistencia a la comuna.

Pañales, leche y mercaderías, lideran la lista de necesidades diarias, tanto de los evacuados como los autoevacuados.

Estacionado

También en Santa Lucía, el río homónimo se estacionó. Al cierre de esta edición, la altura era de 4,41 metros. Y aunque llovió, fueron tan sólo 12 milímetros.

Esto permitió que no se incrementara el número de evacuados y autoevacuados.

“Hoy se aprovechó la jornada para distribuir asistencia a quienes debieron dejar sus hogares por la inundación y están en casas de parientes”, comentó el director de Defensa Civil del Municipio Federico Romagnoli en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo destacó “la solidaridad, tanto de comerciantes como de pobladores en general. Y todo lo que envían es de gran ayuda”.

Seguidamente, también señaló que “nosotros acompañamos a un grupo de jóvenes que organiza actividades para quienes están en los centros de evacuados. Esta tarde sirvieron la merienda y proyectaron películas en uno de los albergues, mañana lo harán en otro”.

Desborde

En el centro de evacuados que funciona en la Escuela Normal de Paso de los Libres, unas 84 personas compartían la cena. No obstante, 20 de ellos ya resolvieron pasar la noche en sus hogares. “De todas maneras hay que seguir asistiéndolos porque perdieron todo”, acotó el director de Defensa Civil de la Municipalidad Alcides Acuña.

Si bien se redujo el número de personas evacuadas por la inundación generada en forma directa por las abundantes precipitaciones, ayer se registraron los primeros autoevacuados por la crecida del río Uruguay.

Es que el caudal del afluente natural alcanzó los ocho metros y por ello el agua ingresó a través de la calle Carlos Pellegrini. “Por eso varias personas, nueve en total, tuvieron que mudarse con parientes. Esperamos que en 24 o 48 horas a más tardar se estacione el Uruguay”, afirmó Acuña a El Litoral. Tras lo cual advirtió que “si el nivel alcanza o supera los 8,50 metros, tendremos más familias afectadas. Esperamos que eso no suceda”.

Caso contrario, se agudizaría aún más la necesidad de contar con colchones, camas, ropas, calzados, agua mineral y alimentos.

Aumento

En Perugorría, otra de las comunas más afectadas, ayer siguieron evacuando familias -especialmente- de la zona rural que fueron trasladadas al área urbana.

Tal como informó a este diario el director de Defensa Civil de la localidad, Gonzalo Gómez, hasta la tarde del domingo de “Paso Tala ya habían sido evacuadas unas 200 personas, de las cuales unas 170 estaban alojadas en en tres lugares: las escuelas Nº 410 y Nº 38, y el CIC.

A ese número de afectados se sumaban quienes debieron dejar sus hogares en el área urbana.

Pero ayer aumentó el número de evacuados. “Ya son 430 personas, de las cuales 40 son oriundas de Palmitas, 61 de barrios locales y el resto de Paso Tala”, precisó Quique Moreyra a El Litoral. Tras lo cual aclaró que “todavía hay personas que permanecen en Paso Tala porque tienen como barreras de defensas en las inmediaciones de sus casas y entonces tratan de desagotar el agua con bombas”.

Nuevos traslados

Por su parte, el intendente de Mburucuyá Pablo Guastavino expresó a El Litoral que ayer evucuaron a 35 personas oriundas del paraje Costa Grande y Descabezado.

“Se hicieron tres viajes. El primero con un unimog del Parque Nacional Mburucuyá y los otros dos, con un tractor de Vialidad y un acoplado”, detalló el Jefe comunal. Al mismo tiempo añadió que “lamentablemente todo el agua de la zona escurre hacia allá”.

Por eso, no sólo están aislados sino que también ingresó agua en las viviendas, la Escuela Nº 747 y la Capilla San Cayetano.

Regreso y permanencia

En Santo Tomé, el intendente Mariano Garay aseveró a este diario que si bien varias familias regresaron a sus casas, aún quedan cuatro en el centro de evacuados.

Mientras que en Goya, según lo informado por el intendente Ignacio Osella, “hay vecinos alojados en Cáritas, en el comedor del barrio San Ramón, el SUM Alfonsín y el SUM Juan XXIII. En total son 28 familias las que son asistidas con atención primaria de la salud y alimentos”.

Asimismo, el citado funcionario sostuvo que “se planifica, cuando el agua escurra y se seque el suelo, realizar la construcción perimetral con defensas altas y estación de bombeo para que Los Chacales no se vuelva a inundar”.

En tanto, todavía hay familias que permanecen evacuadas en Concepción y son numerosas las que están aisladas en San Isidro, Empedrado, El Sombrero y otras áreas rurales de distintas jurisdicciones.