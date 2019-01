Macri: “Al día siguiente tenemos que estar todos tirando para la misma dirección”

Por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada, Mauricio Macri visitó la provincia de Santa Cruz, que hoy es gobernada por Alicia Kirchner, hermana del ex presidente Néstor. Macri, sostuvo que “en las elecciones uno debate sus propuestas, pero al día siguiente tenemos que estar todos tirando para la misma dirección”.

Allí, el Presidente y la mandataria recorrieron las obras del complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff, a poco más de 100 kilómetros del El Calafate, y luego dieron un breve discurso ante la prensa, aunque sin responder preguntas.

Luego de repasar lo importante del proyecto, que será la tercera represa más importante de la Argentina, Macri envió un mensaje en clave electoral, ratificando que Santa Cruz será una de las provincias que Cambiemos buscará quitarle al peronismo: “En las elecciones uno debate sus propuestas pero al día siguiente tenemos que estar todos tirando para la misma dirección”.

Con respecto a la obra, el jefe de Estado expresó: “Una cosa central para un país es tener energía; si no, no se puede desarrollar. Nosotros veníamos en un sendero en el cual teníamos cada vez menos energía.”

El mandatario agregó: “Por eso le dimos prioridad a este proyecto, que es energía renovable. En todos los proyectos intentamos analizar su factibilidad e impulsarlas. En este caso buscamos una inversión más eficiente, que cuide los recursos de los argentinos”.

Dijo además que “va a a ser un antes y un después para la Patagonia, para la Argentina. Va a ser la tercera represa más importante del país y brindará energía para un millón y medio de hogares. Una provincia que está destinada a ser protagonista en energía renovable. El viento se ha transformado en un activo, le va a permitir a Santa Cruz generar energía limpia, suministrarle al país y a la región”.

“Nosotros vinimos a transformar la Argentina de raíz y para siempre. Somos millones de argentinos que pensamos en el largo plazo. Sabemos que cambios estructurales, de verdad, no se hacen de un día para el otro”, completó.