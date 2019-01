Por la inundación, en Santa Lucía postergaron la fiesta carnestolenda

El intendente de Santa Lucía José Sananez ya había anticipado que ayer definirían si comenzarían o no este fin de semana los carnavales. Sobre esto, anticipó que su postura sería al menos postergar el inicio del espectáculo, considerando que hay decenas de personas damnificadas por la inundación.

Ayer, desde la Comuna comunicaron oficialmente que, de manera conjunta con las comparsas, resolvieron posponer la apertura de los corsos “hasta que mejoren las condiciones climatológicas y la situación de las familias afectadas”. Tras lo cual remarcaron que “los carnavales santaluceños 2019 debían comenzar este fin de semana, pero a raíz de la emergencia hídrica que dejó a más de 100 familias damnificadas, las condiciones no están dadas para el comienzo del espectáculo”.

A su vez aclararon que “por el momento no hay una nueva fecha para el inicio de la fiesta del rey Momo. Se irá evaluado conforme pasen los días y se dará a conocer a la comunidad cuando se tome una decisión”.