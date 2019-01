Apareció Zaida en Buenos Aires y dijo que quería comenzar una nueva vida

Zaida Portillo Henaín, la joven de 19 años que se encontraba desaparecida desde el pasado sábado, se presentó en las últimas horas en una comisaría ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza en Buenos Aires. La chica habría alegado que se fue por sus propios medios para “arrancar una nueva vida”.

Elida Henaín, tía de Zaida, contó que “la última novedad que tenemos es que está en la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza, acompañada por una mujer mayor de edad, de 25 a 26 años. Se presentó en una Comisaría de La Matanza diciendo que ella se fue por sus propios medios”.

“Pero eso es mentira, porque ella no tenía el dinero suficiente para irse”, cuestionó la mujer, a la vez agregó que mantuvieron una comunicación telefónica con “el doctor Nicolás Espert que es el secretario de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

En declaraciones a Radio Dos, relató que el funcionario nacional “nos llamó y nos comentó que los rastreos que se hicieron daban cuenta de que se presentaron en Buenos Aires, con una mujer de nombre Lourdes, quien habló en todo momento y dijo que no está desaparecida, que está por sus propios medios ahí”.

“Hablamos un ratito nomás con ella, nos dice que está bien y que ya le quitan el teléfono, es una conversación forzada y de fondo se escucha un hombre que le dice que no molestemos más”, detalló la mujer.

Zaida, que reside en el barrio Pío X, se llevó un bolsito con una remera y un pantalón, sus documentos y todos sus ahorros, además de un poco más de plata que le había pedido al padre para comprarse ropa.

La última vez que se la vio vestía jean negro y remera negra.