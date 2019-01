Leve descenso en Santa Lucía: a la espera de más asistencia gubernamental

“Entre ayer y hoy, el río bajó unos cuatro centímetros. Y en las últimas 24 horas sólo se registraron dos milímetros de lluvia”, afirmó el director de Defensa Civil de la Municipalidad de Santa Lucía, Federico Romagnoli, en diálogo con El Litoral.

Si bien esto no significa que los evacuados podrán volver a sus hogares, “al menos no empeoró la situación”, señaló. Al mismo tiempo, destacó las donaciones de particulares que están recibiendo para contribuir con la asistencia a los damnificados. Incluso, en los centros de evacuados realizan múltiples actividades para entretener a los chicos.

No obstante, “necesitamos colchones, más alimentos y todos los elementos esenciales para este tipo de emergencias. En ese sentido, aguardamos más apoyo por parte de la Provincia”, subrayó.