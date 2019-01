Libres: reparar los daños de la inundación demandará $50 millones y 6 meses de trabajo

En Libres, tal como se informó en la edición de ayer, el intendente Martín Ascúa resolvió suspender definitivamente los carnavales. “Ahora, todos los esfuerzos humanos y económicos del Municipio son para atender la emergencia hídrica que generó y sigue generando daños”, argumentó el Jefe comunal en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo, estimó que las obras de reparación demandarían unos $50 millones y, al menos, un semestre de trabajo.

En las últimas jornadas no se registraron lluvias abundantes y eso permitió que la Municipalidad comenzara a ejecutar los primeros trabajos destinados a restablecer distintas vías de comunicación terrestre dentro del área urbana.

Para graficar la situación, Ascúa comentó que la avenida San Martín, que une el casco céntrico con la zona del puente internacional, tiene severos daños. En un sector de esa arteria, está habilitada sólo una de las vías, porque el agua socavó la banquina en uno de los márgenes.

Mientras que en otro tramo de la citada avenida “todavía no se puede pasar porque se formó un cráter de siete metros de diámetro”, precisó el Intendente. Tras lo cual agregó: “Pero esa es sólo una de las calles afectadas, tenemos otras más dañadas. La inundación afectó las que son de pavimento, las de ripio y las de tierra. Es mucho el trabajo que tenemos por delante”.

Luego, señaló que también hay un puente dentro del área urbana que permanece clausurado, ya que debe ser reparado antes de habilitarlo y “hay casas que están en inmediaciones del arroyo La Despedida que sufrieron serios daños, incluso algunas con peligro de derrumbe”, alertó Ascúa. A la vez, subrayó que no hay que olvidar tampoco que se perdieron tres vidas durante esta inundación y todavía mucha gente la está pasando mal”. En este último punto, hizo especial referencia a las razones por las cuales resolvió suspender definitivamente los carnavales.

Luego, aclaró que “todavía ni empezamos a recuperarnos de la inundación por las abundantes lluvias, y ya comenzamos a padecer también las consecuencias de la crecida del río Uruguay” (ver recuadro).