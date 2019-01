Derogaron una resolución polémica y los pilotos levantaron el paro anunciado

La oficina de prensa del Ministerio anunció en un comunicado que "luego de que el sindicato de pilotos confirmara las medidas de fuerza y la paralización de los vuelos, se decidió derogar la resolución 895/2018 de reválida de licencias a pilotos extranjeros".

La decisión, agregó la cartera que encabeza Guillermo Dietrich, busca asegurar el servicio aéreo para los 96.000 pasajeros que tenían programados 876 vuelos entre el jueves y el viernes, días en los que estaba anunciado el paro".

El Ministerio agregó que esta iniciativa se hace "en vistas de una nueva audiencia mañana a las 8 hs en las oficinas de la Secretaría de Trabajo para consensuar una nueva reglamentación y para asegurar los servicios aéreos de los días jueves y viernes (...) en plena temporada alta".

La nueva reglamentación que cita el Ministerio se refiere al artículo 106 del Código Aeronáutico, según el cual la tripulación con funciones aeronáuticas debe ser argentina y a su vez permite que "un porcentaje" pueda ser extranjera "por motivos técnicos" por máximo un período de dos años.

El secretario general de UALA, Cristian Erhardt, confirmó a la medianoche el levantamiento de la huelga al canal TN luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

"Vamos a llegar a un acuerdo y van a derogar la normativa de la ANAC que generó el conflicto.Nosotros vamos a reanudar los vuelos, demostrando la buena voluntad que teníamos para negociar", dijo el dirigente de UALA.

Ambos sindicatos de pilotos habían anunciado el miércoles un paro de 48 horas desde las 6 de hoy debido al vencimiento de los 15 días de conciliación obligatoria que había determinado la Secretaría de Trabajo en el marco del cuestionamiento de los trabajadores a la nueva norma de reválida de licencias a pilotos extranjeros.

La Secretaría, ante el anuncio del paro que iba a afectar hoy a 96.000 pasajeros en todo el país, dictó una nueva conciliación obligatoria pero UALA y APLA ratificaron la huelga, hasta que el Ministerio anunció esta noche que derogará la norma cuestionada por los pilotos.

La resolución 895/2018, según el Ministerio, simplifica y aclara las categorías de pilotos a las que pueden acceder los extranjeros. La norma anterior, se regía con categorías desactualizadas que no coincidían con las categorías establecidas en el propio Código Aeronáutico. Lo que hace la nueva norma, que ahora será derogada, es especificar categorías para simplificar un trámite.

Los gremios argumentaron en su momento que esta resolución es "una puerta que se abre para avanzar con el contrato de pilotos extranjeros fuera de convenio para poder romper huelgas" y frente a esta situación dispusieron un paro de 48 horas para el 13 y 14 de diciembre último, pero la cartera de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles que venció ayer.

El nuevo paro dispuesto ayer por los pilotos agremiados en APLA y UALA iba a abarcar a las compañías aéreas que vuelan cabotaje en el país con pilotos argentinos, Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca, Latam y Andes, no así a Flybondi y Norwegian, que no cuentan con personal afiliado a ninguno de los sindicatos que lo decretaron.