Dujovne y Sandleris se reunirán con Lagarde

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se reunirá con el ministro Nicolás Dujovne y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, en los próximos días, durante el Foro de Davos, en Suiza, confirmó ayer el FMI en Washington.

El vocero principal del Fondo, Gerry Rice, señaló que los funcionarios argentinos mantendrán un nuevo encuentro con la número uno del FMI, quien llegará a la villa alpina el 21 de este mes para una agenda “muy nutrida” de reuniones. “Puedo confirmar que Madame Lagarde se reunirá con el ministro de Finanzas y el presidente del Banco Central”, se limitó a decir.

Consideró, además, que la implementación del programa stand by con el que la administración de Mauricio Macri se comprometió marcha “sobre rieles” y sobre los datos anuales de inflación para 2018, que ascendió al récord de 47,6%, la más alta en décadas, Rice se mostró cauto al indicar que “la cifra está en línea con las proyecciones del Fondo”.

En su última conferencia de prensa, en diciembre, el vocero del Fondo había expresado su confianza en los avances del programa pese a que sobre el final del año una combinación de factores internos y externos habían empujado el riesgo país a un nuevo récord.

Rice afirmó entonces que el acuerdo “está dando resultados” y minimizó la importancia de las alteraciones circunstanciales del mercado. El desafío para la Argentina, dijo, pasa por implementar, de manera sostenida, las políticas previstas en el programa firmado con el FMI en octubre pasado.

Ese acuerdo stand by por USD 57.000 millones prevé un severo ajuste de las cuentas públicas para lograr el objetivo del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, para evitar nuevas disparadas del dólar y contener las expectativas inflacionarias. Ese objetivo parece al alcance de las posibilidades.

El ánimo inversor mejoró en las últimas semanas, por más que todas las proyecciones económicas, incluidas las del propio organismo, anticipan un 2019 difícil, con números en rojo para el crecimiento y una inflación que tardará en bajar a niveles razonables. Recién en el segundo trimestre, creen los técnicos del Fondo, se revertirá la caída económica, lo que marcaría una salida de la actual recesión. Pero la recuperación en lo que queda del año no alcanzará para mostrar cifras positivas debido al fuerte arrastre negativo de 2018.

En ese escenario no muy estimulante y con la incertidumbre electoral como telón de fondo, el equipo de Dujovne enfrenta el desafío de generar confianza en la Argentina. El Foro de Davos, que comienza en los próximos días en Suiza, dará una idea del lugar que ocupa el país en los planes de los grandes inversores.