Financiamiento a partidos políticos: para Pichetto se podría votar en extraordinarias

El senador y precandidato a presidente Miguel Angel Pichetto reveló que se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para dialogar entre otros temas sobre la importancia de avanzar en la ley de financiamiento de los partidos políticos y no descartó que el proyecto se pueda debatir en las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero próximo.

Pichetto reveló que se reunió con Peña para analizar “temas que estuvieron pendientes, como la ley de financiamiento de los partidos, que me parece fundamental para dar transparencia al mecanismo de financiamiento; si se habilita, en febrero se podría tratar en el pleno del Senado”.

La ley de financiamiento de los partidos políticos fue incluida en el temario de extraordinarias que envió en diciembre el Gobierno nacional, pero finalmente no fue debatida en el recinto por falta de acuerdos. Consultado sobre el encuentro que mantuvo con Roberto Lavagna, Pichetto afirmó que el ex ministro “está preocupado en los problemas de la Argentina”, y dijo que si bien fue una reunión pública, reveló que conversa periódicamente con el economista.

Respecto de si Lavagna será candidato presidencial en los próximos comicios, Pichetto señaló que el ex ministro “es un hombre con prudencia, y está observando el desarrollo del escenario político. Creo que hay que darle un tiempo”. Tras sostener que “el escenario está abierto en términos de candidaturas”, al mencionar a “otras figuras interesantes, como la de Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey”, Pichetto sostuvo que Lavagna “tiene una lucidez extraordinaria y está muy comprometido con la realidad”.

“Lavagna está analizando la realidad política y sería candidato de un proyecto que tenga alternativa, no de un proyecto menor”, aseveró Pichetto.