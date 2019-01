Previsiones, imprevistos y “cisnes negros”

Por Luis Tonelli

Luis Tonelli es politólogo. Profesor titular de Ciencia Política (UBA). Nota publicada en el diario Clarín.

Los argentinos somos insaciables. No nos alcanza con la incertidumbre cotidiana que signa nuestras vidas. Sino que, ahora, hasta nos preguntamos si puede aparecer un “cisne negro” en las próximas elecciones presidenciales (interrogante imposible, ya que, por definición, llamamos así a los eventos que nadie vio venir).

Por ahora, no aparece nadie que pueda romper la polarización que impone la Grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo, pese a que los potenciales candidatos de ambos bandos -el presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Fernández- tienen más imagen negativa que positiva.

Pero si Estados Unidos tuvo a su Donald Trump, Francia a su Emmanuel Macron, Reino Unido a su Brexit, Italia a esa coalición “imposible” entre populistas de izquierda y de derecha, y Brasil a Jair Bolsonaro, ¿cómo justo nosotros nos vamos a privar de tener un ‘Black Swan’ vernáculo?

¿Acaso, no está nuestra historia electoral plagada de imponderables? ¿Quién imaginaba en 1982 que Alfonsín iba a ser el presidente de los argentinos?; ¿quién lo veía a Menem instalándose en la Casa Rosada en 1988?; ¿quién a Kirchner en el 2002? Por cierto, muy pocos creían en 2014 que Macri podía ganarle a Scioli -y aún menos confiaban en un triunfo de Vidal sobre Aníbal Fernández-.

Volviendo a las encuestas, si Cambiemos acapara un tercio de las voluntades electorales y el kirchnerismo otro tercio de los votos, el tercio restante se estaciona en esa “ancha avenida del medio”. Son votos aparentemente disponibles, a la espera de un candidato -como los Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello-. Más aún, cualquier candidato del centro que pueda pasar a la segunda vuelta tiene muchas posibilidades de ganarle al candidato del extremo, ya que en teoría juntaría su tercio con el otro del extremo contrario.

Pero ninguna de las personalidades políticas que suenan como posibles candidatos aparece como candidato exclusivo de ese Orbis Tertium. Algunos han manifestado sus intenciones de participar de la carrera presidencial: Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto y Felipe Solá. Otros parecen estar tanteando si el agua está más o menos templada para el zambullón presidencial, como Roberto Lavagna, cada vez más activo en su “descanso” en Cariló, Daniel Scioli o Marcelo Tinelli.

De todos modos, hay que tener cuidado en no equiparar a las urnas electorales con las góndolas de un hipermercado, en donde uno pasa, paga y se lleva lo que quiere. Las elecciones presentan una lógica que asemeja a una compra comunitaria en la que todos disponemos de un billete del mismo valor (un voto) y para adquirir algo, se tiene que alcanzar una mayoría del modo que lo establecen las reglas.

Así y todo, uno no elige en las elecciones presidenciales como ante un estante rebosante de variedades de chocolate, sino quizá sólo entre chocolate negro y chocolate blanco (o, quizás correrá el riesgo de malgastar su cuota parte de un voto en una opción meramente testimonial, chocolate con pasas al rhum, y encima tener que comer el chocolate negro que odia).

Son épocas en donde la mayor parte del electorado carece de una identidad política. El votante en la actualidad, frente a esta oferta reducida de candidatos, vota la mayor de las veces a la defensiva, o sea, eligiendo la boleta de quien puede ganarle a quien no quiere que de ninguna manera gane. Máxime, cuando impera una Grieta del tamaño de la que se ha producido en la Argentina.

En la polarización, hasta el momento, Cristina Fernández de Kirchner es la que más chances tiene de ganarle al resto de los opositores y pasar a una hipotética segunda vuelta, pero es una de las que menos chances tiene de ganarle a Mauricio Macri en el ballotage. ¿Por qué debiera dejar su lugar la que más mide, para cederle su lugar de liderazgo a otro peronista, que la jubilará así para siempre?

Lo que le conviene a la oposición en su conjunto no es lo que le conviene al resto de los opositores, y el peronismo sufre el ser hoy un conjunto variopinto de archipiélagos desperdigados. Y por definición, lo que padecen los “compañeros” lo disfruta un Cambiemos cuyas chances dependen de esa combinación de polarización con los K y fragmentación del peronismo de centro. Una posibilidad es que se arme una gran Paso para que ella resuelva el problema de la congestión de candidaturas en la “ancha avenida del medio” y ese electorado deje de sufrir del “síndrome de cuzco de barrio”, quien no sabe a cuál de los autos que pasa chumbarle. Pero si todos los candidatos miden más o menos igual, a ninguno le convendrá quedar fuera en la Primaria, si puede pasar por sí solo a probar suerte a la Primera vuelta.

En estas democracias agrietadas que son mayoría en el mundo, la única manera de ganarle a ambos polos de la grieta es, paradójicamente, creando una nueva grieta en contra de ellos. Pero, con twits picantes y youtubes papeloneros, como lo hacen algunos personajes ultramontanos del mercado, parece no bastar.

Es que, finalmente, lo que sigue en juego en estas elecciones es proseguir con un cambio que ha enfrentado más problemas de los que el Gobierno quiso reconocer inicialmente (y no bastándole, ha generado los suyos propios) o recaer en un populismo agrio, que en épocas de vacas flacas como las actuales, no se sabe qué cosa va a repartir graciosamente. Los candidatos del centro-peronismo: ¿pretenden el cambio o la continuidad?

Si siguen así las cosas, el verdadero cisne negro que no vemos venir es, quizás, que no va a haber ningún cisne negro.