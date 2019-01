Tras el temporal, comedores acondicionan sus sedes y refuerzan la ayuda vecinal

Los comedores que trabajan a pulmón no se tomaron vacaciones, de hecho, reforzaron sus trabajos diarios ya que algunas de estas casas solidarias tuvieron que reacondicionarse debido a que se vieron afectadas por el temporal y, ante este panorama, en la mayoría de las sedes creció la demanda de asistencia.

Así lo expresaron los referentes de algunos comedores y merenderos barriales que trabajan a pulmón, quienes comentaron a El Litoral los trabajos que realizan para paliar las consecuencias del temporal. Además, aprovecharon la oportunidad para convocar a la población a colaborar con quienes más necesitan.

Por un lado, en el barrio Río Paraná, el comedor “Sembrando Sueños” se prepara para mejorar la estructura edilicia. “En una de las lluvias nos quedamos sin techo. De a poco iremos levantando un salón que tenemos previsto realizar a pulmón ya que recibimos la donación de chapas y compramos algunos ladrillos para poder tener un lugar cerrado bien hecho, de manera que los vientos no lo derrumben. Ese trabajo lo iremos realizando de a poco”, explicó la encargada del lugar, Stella. En lo que respecta a las tareas diarias del centro, indicó que “recibimos a unas 40 familias que retiran el desayuno, pero en estos días no tuvimos insumos suficientes para realizar el almuerzo por lo que sólo estamos brindando alimentos por la mañana. Además, ese número varía, depende de la situación, a veces se suman más personas y llegamos a atender a más de 60 familias”.

Quienes puedan colaborar con el comedor “Sembrando Sueños”, pueden contactarse al numero 379-4939777, fundamentalmente necesitan alimentos no perecederos y artefactos para la edificación de un galpón.

Otras de las sedes que se vio afectada por la lluvia, fue el comedor “Jesús Misericordioso” del barrio Doctor Montaña, debido a que no cuenta con un espacio cerrado. Al respecto, el coordinador de dicho centro solidario, Francisco, detalló: “Realizamos las actividades al aire libre y, por lo tanto, brindamos asistencia de una manera más precaria. Nuestra idea es poder techar en un futuro, pero pese a la lluvia realizamos el desayuno todos los sábados, domingos y feriados. Ahora nos encontramos con necesidades de todas las índoles, pero lo primordial es el alimento. Asimismo, también encontramos necesidades de ropa y zapatillas”. Quienes puedan colaborar, deberán comunicarse al número: 379-4205336.

Higiene y camas

Aunque algunos barrios no se inundaron, desde algunos comedores solicitaron camas. “Recibimos muchas familias de la costa. Aunque no se inundaron, muchos chicos duermen con el colchón en el suelo y ahora no pueden utilizarlo a causa de la humedad. En algunos casos utilizan ladrillos para sostener el colchón, pero solicitamos la donación de camas para una mejor comodidad. Necesitamos tres o cuatro camas de una plaza. Además, pedimos oraciones para que la lluvia cese porque no sabemos qué ocurrirá si el agua del río crece. También pedimos desinfectantes y jabones porque estamos viendo muchas dermatitis”, expresó Ramona, la coordinadora del merendero a pulmón “Papa Francisco”. Quienes puedan colaborar deberán comunicarse al teléfono: 379-4627902.

Luego de las inundaciones, el aseo personal como también la limpieza ambiental es básica para prevenir la propagación de cualquier tipo de enfermedades o la aparición de alimañas, así que por este motivo varios comedores organizaron colectas de artículos de higiene.

En este sentido, la coordinadora de los comedores de Barrio de Pie, Eva Romero, expresó: “En los barrios nos encontramos con muchas y diversas dificultades, pero igual estamos brindando contención con la ayuda de los mismos vecinos y todos aquellos que puedan colaborar. Lo que más necesitamos en este momento es lavandina, alcohol en gel, repelentes, desodorantes, camas, colchones, sábanas, toallas y agua mineral”. Para colaborar con los comedores de Barrio de Pie, se puede hacer mediante el número telefónico 379-4203385.