Consideran nula detención de malabarista correntino por un homicidio en San Luis

En las últimas horas un correntino y un brasileño, que son artesanos y malabaristas, fueron detenidos en la provincia de San Luis por una causa de homicidio. En tal sentido, el defensor oficial penal Carlos Salazar expresó que “hay circunstancias poco claras en el expediente” y consideró que el proceso es “nulo”.

Por la muerte de Matías Auderut, hace dos semanas, Gilcimar Vespo Souza y el correntino Federico Ariel Zamudio se encuentran detenidos. Este último sería quien habría desplegado la acción más grave, al golpear a Auderut en el cráneo con una rueda de malabares.

En relación con el caso, Salazar consideró que cuando el primer juez que intervino, Marcos Flores Leyes, les tomó la declaración indagatoria a los detenidos, ya estaban vencidos los plazos.

El letrado explicó que al leer el expediente advirtió que los artesanos fueron aprehendidos por antecedentes y medios de vida el sábado 5, en Villa Mercedes.

“Cuando opera la detención de una persona, (la Policía) le tienen que dar intervención al juez de turno, por más que sea por antecedentes y medios de vida. Es más, hay una diligencia de instrucción que dice que notificaron al juez (Penal 1 de esa ciudad), Alfredo Cuello y a la defensora oficial penal”, planteó el defensor a El Diario de la República de San Luis.

Agregó que “supuestamente a las diligencias las ha hecho (el Departamento) Investigaciones. Pero, según lo que me informan en la instrucción, fueron detenidos por la Guardia Urbana. A mi defendido le mostraron una foto del perfil Facebook, preguntándole si ese era él. Les contestó que sí, que era él, y le manifestaron que quedaba detenido por el homicidio de una persona”, indicó.

Por ello, “hay incongruencias”, afirmó. “Si le dicen que queda detenido por un asesinato, por qué hacen un expediente por averiguación de antecedentes -cuestionó el defensor-. Es una dilación innecesaria, injustificada e incluso de mala fe por parte de la Policía, un acto rayano en lo inconstitucional y violatorio de todas las garantías constitucionales”, remarcó.

“Luego, el mismo juez Cuello hizo una comunicación telefónica, supuestamente, con la instrucción, y le dijo que estas personas eran buscadas o estaban implicadas en el caso investigado en San Luis, y remitieron las actuaciones de Villa Mercedes a San Luis”, dijo.

Expediente

Para Salazar, el procedimiento no es así. Si una persona está detenida, para ponerla a disposición de otro magistrado, el juez tiene que previamente declararse incompetente. “Aquí, se ha reiterado en el expediente en tres oportunidades que informen dónde está la declaración de incompetencia del juez de Villa Mercedes, y no hay tal expediente”, aseveró.

Y, si a los sospechosos los hubiesen aprehendido por orden del juez de San Luis, razonó Salazar, “tendría que haber estado la orden de detención librada, haberse concretado como corresponde y luego trasladarlos aquí a San Luis. Pero no existía la orden de detención”.

“Creo que lo que quisieron hacer es detener por antecedentes a personas que ya sabían que eran investigadas por un homicidio, a las que les han hecho una causa por antecedentes ilegítimamente, o falseando la verdad”, enfatizó.

Por otro lado, se refirió a que “es imposible que no se hayan vencido los plazos”, que el magistrado tenía para tomarles la indagatoria. Fueron detenidos el sábado 5 de enero en Villa Mercedes, y recién les tomaron declaración el martes 8 en San Luis.

“Desde el momento de la detención, tienen 24 horas para ponerlos a disposición del juez de turno, que en este caso tendría que haber sido Cuello, quien se tendría que haber declarado incompetente de la forma correspondiente, es decir, por un auto fundado, y luego haber remitido las actuaciones y los detenidos al Juzgado de San Luis que lleva adelante la investigación”, consideró.