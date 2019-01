Velotti en las semis del M15 de Anning

El tenista correntino Agustín Velotti (562 en el ranking de la ATP) sigue con buen suceso por el certamen M15 de Anning (China) ya que se metió en las semifinales del torneo que se disputa en canchas lentas y reparte 15 mil dólares en premios, además de puntos para el circuito.

En la madrugada argentina de ayer venció al surcoreano Cheong-Eui Kim (551) por 7-5 y 6-4. Previamente, le había ganado en primera rueda al chino Ruixuan Wang (no ranqueado) por doble 6-2 y en octavos de final al también chino Tao Mu (no ranqueado) por walkover.

En semifinales y por un lugar en la definición del torneo se enfrentará contra el japonés, surgido de la qualy, Naoki Takeda (no ranqueado) en las primeras horas de la jornada de hoy.

La otra llave semifinal la protagonizarán el local Yan Bai (363) ante el tenista de China, Taipei Ray Ho (no ranqueado).

Recordemos que la semana pasada Velotti fue campeón de un torneo de similares características en la misma ciudad.

También el correntino jugará la final de dobles junto con el italiano Francesco Bessire. Sus rivales serán los japoneses Naoki Tajima y Kento Takeuchi.