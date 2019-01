Luis Juez afirmó que “podría haber ruptura en Cambiemos” en Córdoba

La carrera por la candidatura a gobernador de Cambiemos en Córdoba terminó reducida a una interna de la Unión Cívica Radical: la disputarán el diputado Mario Negri y el intendente capitalino Ramón Mestre. El hombre de Pro, Héctor Baldassi, acompañará a Negri, mientras que Luis Juez decidió postularse a intendente.

Aunque esa decisión descomprimió la interna, la calma está lejos. “Si nos manejamos con racionalidad y no con capricho la alianza se mantendrá y tendremos chances de ganar; si el capricho puede más, podría haber ruptura”, advirtió Juez.

Alentado por dos encuestas realizadas en las últimas semanas, que lo ponen por delante de Martín Llaryora, el candidato peronista impulsado por el gobernador Juan Schiaretti, admitió que conversó con Marcos Peña su decisión. “Hablamos de que la puja interna no contribuía; que había que ser capaces de un gesto. Si la posición es ‘yo o el abismo’ no hay chances”.

Juez fue intendente de Córdoba entre 2003 y 2007 y entiende que su “aporte” ahora es desde esa precandidatura. “Por primera vez habrá boleta única de gobernador e intendente y estamos convencidos de que podemos sumar votos desde esa posición”.

Hace una semana compartió una presentación en un festival solidario de Villa Allende -donde el intendente es el ex golfista y amigo de Mauricio Macri, Eduardo “Gato” Romero- con Negri y Baldassi. Son los nombres que tienen la “bendición” de la Casa Rosada. En frente quedó Mestre, a quien no acompañan los referentes “amarillos” en la provincia.

Hasta ahora Mestre no mostró aliados por fuera de la UCR y rechaza el método de las encuestas para definir el candidato. Dijo que no había que temerles a las internas. El macrismo, por el momento, sigue sin ratificar la alianza con la UCR y el Frente Cívico en la Justicia; aseguran que es por “cuestiones técnicas”.

Hace más de un mes, cuando se hizo la primera reunión en la Rosada con Peña y Rogelio Frigerio para analizar la posibilidad de un consenso en Córdoba, Juez planteó “directamente” si al Presidente le “interesaba” ganar la provincia. El razonamiento se basó en el muy buen vínculo que Macri mantiene con Schiaretti.

“El Gobierno nacional modificó su mirada sobre la provincia. Hay un reagrupamiento del peronismo y está claro que hay que ser competitivos en un distrito que es muy importante. No se pueden correr riesgos porque la votación está entre las primeras del año”, dijo. La provincia elige gobernador el 12 de mayo.

Insistió en que, además de los resultados de las encuestas, no podía jugar “de partenaire de Negri y Mestre: tienen una disputa política y personal y no hay lugar para más. La interna es de la UCR”. Su expectativa pasa por sumar votos “no peronistas, que es lo que hay que hacer para ganar la ciudad”.