Roberto Lavagna mantuvo una reunión privada con Sergio Massa

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, mantuvo una reunión hermética con Sergio Massa.

Esta vez, el encuentro tuvo lugar en la casa del ex ministro de Economía, en la cual no hubo fotógrafos ni asesores de por medio, ocurrió este jueves por la noche y fue confirmada por fuentes cercanas al líder del Frente Renovador.

Desde el entorno de Massa buscaron relativizar la importancia política de la reunión y aseguraron que ambos “se juntan cada 15 días”, y que en ninguna de esas ocasiones decidieron difundir fotos o detalles de las conversaciones.

La nueva cumbre en la que otra vez aparece Roberto Lavagna despierta mayor interés y lecturas políticas, tras las recientes reuniones que el economista mantuvo con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el senador nacional, Miguel Ángel Pichetto.

Esa secuencia no hace otra cosa que alimentar las especulaciones sobre un eventual protagonismo de Lavagna en las próximas elecciones presidenciales, dentro de un espacio peronista.