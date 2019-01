Mario Bofill se despidió con una tibia “Galopera 2019”

El chamamecero devenido en senador provincial, Mario Bofill, interpretó anoche su particular “Galopera 2019”, en la que revalidó el reclamo social por las inundaciones, la pobreza y también se mofó de la clase de dirigentes, que él mismo integra.

“Y aquí estamos todos juntos/esperando reacciones/el país se hunde hermano/no hay manera de morfar”, arrancan los versos octosílabos que el loretano interpretó en la última noche de la Fiesta Nacional del Chamamé.

Otras de las líneas recitadas por el legislador rezan: “Motochorros, los villeros/roba coches, pandilleros/es la moda que no quiero/a que llegue a mi lugar”. Como ya es habitual, el loretano no olvidó mofarse de la clase política: “Metele que Gustavito/sos joven y aún bien fuerte/creen en ti toda Corrientes/nunca vayas a fallar/”.

A verso seguido agrega: “Jubilados, pensionados/maravilla de vivir/Tato preso y Don Ricardo/otra vez quiere venir”. En la “Galopera 2019”, Bofill no se olvidó del Presidente: “Según Macri ya se viene/pobreza con bajo cero/se murió ya mi compañero/y nada se pudo hacer”. Así el loretano comenzó a despedirse de los escenarios, aunque anunció que la despedida será larga y con un tour por cada provincia.