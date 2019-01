Aún no declaró la mujer policía que mató a balazos a su esposo prefecto

Carina Cabral todavía no declaró en el marco de la investigación del asesinato de su esposo en la localidad de Santo Tomé. Se confirmó que la víctima recibió al menos ocho disparos, uno de ellos en la cabeza.

En comunicación con Sudamericana, el Fiscal Subrogante de Santo Tomé José Carlos Suaida fue consultado sobre la escena que vio cuando llegó a la vivienda ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña, entre Madariaga y Gervasio Artigas, en el denominado barrio Tablada, frente a una cancha de fútbol, y relató “llegamos y encontramos en la vereda a una persona fallecida (Raúl Gales) y a diez metros a la señora (Carina Cabral) en estado de shock y a la menor de edad, ahí se procedió a trasladarla en carácter de demorada”.

Asimismo, indicó “la mujer fue trasladada a la Comisaría Segunda y hasta el momento no ha sido indagada”.

“Ella contó que tuvieron una pelea matrimonial y que eso desencadenó en el final. Ella no tenía herida de arma de fuego ni de lesión, fue examinada por el médico”, manifestó. Por otro lado afirmó “la hija de la pareja se encuentra con la abuela materna y será un Juzgado de Menores el que determine al encargado de la guarda”.

Sobre la posibilidad de que la funcionaria policial haya utilizado su arma reglamentaria, el magistrado dijo “en principio sería su arma, pero se está peritando”.