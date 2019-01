En Santa Rosa intensifican las tareas de desagote, pero afirman que necesitarán otras obras definitivas

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Santa Rosa, Martín Martínez, al ser consultado por El Litoral expresó que ayer lograron desagotar el agua que mantenía inundado el barrio Llamarada. “Y ahora nos llegó una nueva máquina de Vialidad Provincial, con la que estamos trabajando para hacer lo mismo en el barrio Unión”, señaló. En este punto, destacó que “allí todavía hay casas que tienen agua en su interior”.

Sobre esto, aclaró que los pobladores de esa zona, no quieren abandonar sus viviendas. Por eso, no fueron evacuados. No obstante, el Municipio les brinda constantemente asistencia.

“También tenemos aislado el barrio Margarita, donde se abrió un comedor para garantizar comida a quienes viven ahí”, destacó. Con respecto a esto recordó que “el 90% de los aserraderos están paralizados y por lo tanto, hay personas que están sin poder trabajar”.

“Se está haciendo todo lo posible para agilizar el escurrimiento del agua y asistir a las familias afectadas. Pero sin lugar a dudas cuando pase la emergencia, tenemos que pedir ayuda a Provincia para elaborar y ejecutar obras definitivas que reduzcan la posibilidad de que gran parte de nuestra localidad se inunde”, concluyó Martínez en diálogo con El Litoral.