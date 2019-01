Piden declarar la emergencia y desastre agropecuario por el término de 6 meses

Se concretó ayer la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que evaluó el impacto al sector de las intensas precipitaciones, y en ese ámbito formalizaron la recomendación al Ejecutivo provincial para la declaración de emergencia y destrastre agropecuario por el término de 6 meses.

La declaración comprenderá a todos los departamentos, en sus zonas bajas, de lagunas, bañados, esteros y en los valles de inundación de los ríos interiores, riachos, arroyos, y del río Uruguay como consecuencia de los daños provocados por las precipitaciones ocurridas durante enero, aunque aclararon que sólo los productores que enfrentan pérdidas superiores al 50% estarán contemplados.

El documento, una vez aprobado por el Ejecutivo, será presentado este jueves 24 de enero para su ratificación ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que fuera convocada recientemente por la Secretaría de Agroindustria de la Nación para atender la situación de inundaciones de varias provincias.

El encuentro de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria tuvo lugar ayer a la mañana en el salón de acuerdos y estuvo presidido por el ministro de Producción, Jorge Vara, que estuvo acompañado por el subsecretario de Producción, Jorge Fedre, y del director de Economía Agraria, Luis Almirón, además de otras autoridades provinciales de la cartera productiva y otros organismos.

Asistieron además autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), del Senasa, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, Banco de Corrientes y Banco de la Nación Argentina, y una nutrida presencia de representantes y referentes de las entidades productivas de la provincia.

Durante la reunión se realizó una presentación en la que se mostró la afectación del evento sector por sector, involucrando sobre todo al arroz, el tabaco, la horticultura a campo y la ganadería.

Dado que el exceso hídrico no perjudicó a todo el territorio provincial de manera uniforme, y que de la evaluación surge que no discriminó a ningún departamento ya que todos presentan alguna zona de bajos o arroyos afectados, la Comisión consideró la necesidad de abarcarlos a todos aclarando que no toda la superficie de todos los departamentos presenta el mismo grado de afectación.

De este primer informe elaborado por técnicos del Ministerio de Producción se consigna que también se produjeron muchos problemas en materia de infraestructura, y que un reporte de la Dirección Provincial de Vialidad da cuenta de que 77 puntos en la provincia tuvieron inconvenientes de distinta índole.