Dujovne: "La Argentina genera un ambiente atractivo para invertir"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo hoy que la Argentina "genera un ambiente para las inversiones que sea atractivo para todos, no dando ventajas a ningún país en particular", al participar en una conferencia de prensa en el World Economic Forum (WEF) que se desarrolla en Davos, Suiza.



"Las inversiones chinas están basadas en las oportunidades que brinda la Argentina, hay muchos inversores de ese origen interesados, por ejemplo, en proyectos de Participación Público Privada (PPP) o minería, pero el país genera un ambiente que sea atractivo para todos, no sólo para China ni dando ventajas a ningún país en particular", indicó Dujovne en su exposición en inglés.



En otro orden, el ministro subrayó que las mejoras venideras en nuestro país se vinculan con que Brasil avanzará en su recuperación, e impulsará la economía argentina.