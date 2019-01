Maduro: Rompemos relaciones con el gobierno imperialista de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos, después de acusar a Washington de "ordenar" un golpe de Estado en su país.

"He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos", dijo Maduro desde un balcón del palacio presidencial Miraflores ante una manifestación chavista.

El jefe de Estado dio un plazo de 72 horas al personal diplomático de EEUU que vive en Venezuela para abandonar el país.

"Le decimos no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo", exclamó Maduro.