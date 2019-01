Griolio, el jinete esquinense que convirtió su premio de Jesús María en una donación para los inundados

Ante la angustia de saber que muchos pobladores de su tierra natal estaban afectados por la inundación, Joaquín Adolfo Griolio hizo una promesa a Dios: si subía al podio en el campeonato de jineteada del Festival Nacional de Jesús María, donaría su premio. Un objetivo que tras una destacada actuación le permitió consagrarse como subcampeón y acreedor de una rastra y $104.900.

Como lo prometido es deuda, dice el refrán, el joven de 23 años sólo conservó el elemento típico de la indumentaria del gaucho argentino, porque con el dinero compró alimentos que el último martes distribuyó entre los damnificados.

“Esta mañana me desperté temprano y fui a hablar con un mayorista”, contó Joaquín en diálogo con Radio Jesús María. Para explicar después que compró alimentos básicos que guardó en una considerable cantidad de bolsitas que luego distribuyó con la colaboración de “amigos y hermanos”.

“La verdad es que hay mucha pobreza y mucha tristeza porque hay mucha gente humilde bajo el agua”, expresó. Al mismo tiempo graficó que “están viviendo en su casita de madera” y aunque están afectados por la inundación, no se van del lugar “porque no tienen adonde ir”, consideró.

“Te da una pena”, remarcó Joaquín al referirse a sus compueblanos que están afectados por la inundación.

Tras lo cual agradeció a familiares, amigos, autoridades comunales y pobladores que en la noche del lunes lo recibieron con una caravana. Y luego, fueron testigos del reconocimiento del Municipio de Esquina. Fue el intendente Hugo Benítez quien le entregó una copia de la resolución a través de la cual declaró de interés municipal la participación de Griolio en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María.

Una competencia en la que, el joven esquinense, logró un galardón por su destreza campera.

Pero el reconocimiento que cosechó en las últimas horas no se circunscribió a ese premio, sino a su gesto de convertir el dinero que ganó en comestibles que distribuyó entre los damnificados por la inundación.