Mayer se metió en las semifinales de dobles del Abierto de Australia

Leonardo Mayer vive en Melbourne uno de esos momentos que quedará marcado a fuego en su carrera: junto con el portugués Joao Sousa accedieron por primera vez a las semifinales de un Grand Slam. En el Margaret Court Arena, el segundo estadio en importancia del Abierto de Australia, vencieron por 6-4 y 7-6 (8-6) a los sextos sembrados Raven Klaasen (Sudáfrica) y Michael Venus (Nueva Zelanda), tras una hora y 32 minutos de partido.

Mayer y Sousa están disputando juntos su 13º torneo a nivel del Tour (récord de 19-12 partidos) y finalmente se dan un gran gusto en conjunto, confirmando una buena química que ya los depositó en cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos (2015) y octavos de final de Roland Garros y Wimbledon el año pasado.

“Jugar en los cuartos de final de un Grand Slam aquí con Leo es un gran placer”, dijo Sousa. “El apoyo del público fue muy importante. Jugamos un gran partido”, afirmó el portugués. “No puedo estar más contento de estar jugando al lado de Leo todo este tiempo… el trabajo paga”, expresó emocionado. “Fue otro gran partido, creo que jugamos increíble… Estamos contentos y tranquilos para lo que sigue”, consideró el correntino, actual 53° del mundo en el plano individual.

La victoria estira una semana destacada con resultados de peso que comenzaron tras eliminar el español Feliciano López y Marc López (6-4, 6-7, 6-3), seguido de otro triunfo contra el español Roberto Carballés y el ruso Andrey Rublev (7-6 y 6-3). En la tercera ronda, la dupla luso-argentina dejó atrás a los sudamericanos Máximo González y al chileno Nicolás Jarry (6-3 y 6-4), quienes antes habían superado a los primeros cabezas de serie, el austríaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic, vencedores en 2018.

“Durante el año, como a veces no coinciden en las giras, no lo hacen en el circuito pero sí en los Grand Slam, casi siempre. Ya quedó como algo tácito”, afirmó Mariano Hood, entrenador de Mayer. “Ya en 2018 jugaron buenos partidos… les ganaron a Marach/Pavic, que era la pareja número 1 del mundo en el US Open, en Wimbledon también jugaron bien”, consideró.

Por el pase a la final Mayer y Sousa ahora esperan a los ganadores de los terceros sembrados Jamie Murray y Bruno Soares, campeones de 2016, y los ganadores de 2017, Henri Kontinen y John Peers (jugaban al cierre de esta edición).

Por su parte, el marplatense Horacio Zeballos buscará también su boleto a semifinales junto con el polaco Lukasz Kubot contra los estadounidenses Ryan Harrison y Sam Querrey.