Por Maximiliano Ferraro

El autor es legislador porteño y presidente de la Coalición Cívica. Nota publicada en infobae.com

Lograr la ley de extinción de dominio es un avance enorme y una herramienta fundamental para que los argentinos recuperemos lo que nos robaron y hoy nos falta en infraestructura, escuelas y vivienda. Por eso apoyamos y celebramos que el presidente Mauricio Macri firme un decreto de necesidad y urgencia para avanzar en ese sentido.

Con Elisa Carrió y los diputados nacionales de la Coalición Cívica en el 2014 lanzamos la campaña “Recuperar lo robado” y presentamos en el Congreso Nacional el proyecto de ley en cuestión. Desde hace años venimos trabajando fuertemente para recuperar los bienes sustraídos en casos de corrupción o narcotráfico. Esta es una de nuestras propuestas históricas que comienza a ser realidad.

El espíritu de esta iniciativa es crear la institución jurídica de la “extinción de dominio” que permitirá que aquellos bienes cuyos propietarios no puedan justificar su origen -y, por ello, se determine que son de procedencia ilícita- pasen a formar parte del patrimonio del Estado. De esa manera se podrá devolver lo robado a nuestro país en forma de escuelas, rutas, insumos para los hospitales, por mencionar algunas de las áreas que en las últimas décadas han sufrido los embates de la corrupción y los negociados.

Hace tiempo que creemos que para combatir a las bandas criminales no alcanza con la condena de sus líderes, es necesario también atacar su poder económico para que no puedan continuar con sus actividades. Por eso es fundamental recuperar los bienes del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Además de condenar a los responsables de un delito, se podrá reparar el daño que se generó.

Al mismo tiempo, la extinción de dominio se convertirá en una nueva herramienta para la Justicia en la lucha contra delitos complejos. Esta institución jurídica permitirá avanzar de manera ágil, transparente y en paralelo a la justicia penal, para recuperar bienes de origen ilícito. Es cierto que la justicia penal cuenta con instrumentos para recuperar bienes, pero es un trámite lento y sólo sucede, en algunos casos, al final del proceso judicial.

Para tomar una dimensión clara de la problemática, hoy hay registrados más de 19 mil millones de pesos en bienes vinculados a causas penales que no fueron recuperados, los mismos están bajo custodia y administración del Estado, con costos que podrían evitarse. Esos bienes que generan un gasto y mantenimiento al Estado -como casas, campos, vehículos- podrían ser transformados en recursos que se destinen a políticas públicas.

Hace muchos años venimos luchando contra la corrupción y el narcotráfico. En Cambiemos nos comprometimos en avanzar en esa lucha, sabemos que miles y miles de ciudadanos nos acompañaron, apoyaron y lo seguirán haciendo. Por eso estamos convencidos que este decreto es un paso importantísimo para cuidar al Estado y evitar que vuelva a saquearse el dinero de todos los argentinos.