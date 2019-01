Boca Unidos, el único visitante en triunfar en la ida

El Rojinegro fue el único equipo que, en condición de visitante, ganó el primer partido en la serie por la segunda ronda regional, buscando la clasificación a los 32avos de final de la Copa Argentina 2019. Fue frente a Crucero del Norte y obtuvo una sólida victoria por 2-1 para estirar a siete su invicto en la competencia.

Iván Molinas anotó el gol más rápido de la presente edición para darle la ventaja al conjunto misionero. Sin embargo, una ráfaga de Martín Fabro, uno de los futbolistas experimentados que tiene Carlos Mayor en su plantel, le permitió a Boca Unidos sellar una victoria resonante que lo consolida como favorito de cara a la revancha. Vale recordar que tiene tres partidos ganados y cuatro empatados

Pero no todas fueron buenas para el conjunto correntino tras su victoria en Misiones. Rolando Ricardone sufrió un profundo corte en la frente, con más de 10 puntos, entre sutura interna y externa, tras un choque con Molinas. El rival, después de patear al arco, saltó y golpeó con la rodilla en la frente del experimentado defensor. Es casi seguro que no jugará en la revancha del domingo.

En el conjunto de la ribera esperan que finalmente esté habilitado para jugar el delantero Antonio Medina.

Los restantes resultados de los partidos de ida fueron los siguientes: CSD San Jorge (Tucumán) 3 -Unión (Sunchales) 3, Deportivo Maipú (Mendoza) 2 -Huracán Las Heras (Mendoza) 1, Sarmiento (Resistencia) 2 -Chaco For Ever (Chaco) 1, Sansinena (General Cerri) 1 - Villa Mitre (Bahía Blanca) 1, Deportivo Madryn (Chubut) 2 - Sol de Mayo (Río Negro) 1, Douglas Haig (Pergamino) 1 - Deportivo Camioneros (Buenos Aires) 0, Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - Gimnasia (Entre Ríos) 0, Atlético Paraná 1 - Defensores (Villa Ramallo) 1, Sportivo Belgrano (San Francisco) 1 - Estudiantes (Río Cuarto) 0, Estudiantes (San Luis) 1- Desamparados (San Juan) 0, Altos Hornos Zapla (Jujuy) 1 - Gimnasia y Tiro (Salta) 0.