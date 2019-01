Con bendición del Papa y música en vivo, correntinos participan de la JMJ

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) se desarrolla en Panamá con una activa presencia de correntinos, quienes participaron de la ceremonia de acogida, brindaron servicio musical e incluso tuvieron un contacto directo con el Papa Francisco.

Es el caso de Charly González, quien desde Panamá expresó a El Litoral: “Vine para cumplir el sueño de conocer al Papa, y pude cumplirlo. Tuve el privilegio de estar en la vereda cuando ingresó. Asistí con la imagen peregrina de la Virgen de Itatí, justo cuando pasó en su auto me miró y me concedió la bendición”. De hecho, en un video que subió a las redes sociales se puede observar el momento en el que el sumo pontífice bendice al joven correntino.

Además, Charly comentó que fue uno de los primeros argentinos en llegar a Panamá. “Eso me permitió recorrer las provincias, conocer la cultura y dar shows. Como músico, estuve recorriendo un orfanato de niños, cantando y ayudando. Además, me invitaron a participar de un concierto en el parque Omar y mañana (por hoy) también participaré de la animación”, indicó.

Del mismo modo, varios correntinos provenientes de diferentes parroquias de la provincia participan de las actividades organizadas por la JMJ y estuvieron en la ceremonia de recepción y apertura. Este encuentro estuvo presidido por el Papa Francisco que, ante miles de jóvenes, brindó un mensaje destacando la unidad. “Cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. Tantas diferencias no impidieron poder encontrarnos y divertirnos juntos. Ninguna diferencia nos paró. Eso es posible porque sabemos que hay algo que nos une, hay Alguien que nos hermana”, indicó el Papa.

Luego, para cerrar, expresó su gratitud destacando: “Gracias por animarse a construir y hospedar, por decirle ‘sí’ al sueño de Dios de ver a sus hijos reunidos”.