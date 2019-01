El Colectivo de Mujeres alista una marcha para el próximo viernes

Mientras en el país asciende el número de femicidios y se rechaza en Jujuy el pedido de una Interrupción Voluntaria del Embarazo a una niña que fue víctima de violación, ayer en plaza Vera el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes tuvo su primera asamblea del año.

En este contexto comenzaron a delinear acciones tendientes a denunciar las diferentes formas de violencia machista. “Se acordó una marcha para el primero de febrero (viernes que viene), con concentración en plaza Vera a las 9. Además, realizaremos una intervención simbólica para visibilizar los hechos de femicidios”, expresó a El Litoral Milagros Mattos miembro del Colectivo de Mujeres.

La movilización, por un lado, se realizará en consonancia con la marcha nacional, organizada desde Jujuy. “Tenemos que exigir la implementación del aborto no punible, porque no se cumplió en Jujuy y tampoco se cumple en Corrientes, pese a que existe una ley que contempla ILE en casos de violación”, indicó una de las mujeres en medio de la asamblea.

Por otra parte, atento al creciente número de femicidios en el país (dos de los cuales corresponden a la provincia y el último de ellos a Chaco), el colectivo se prepara para realizar una intervención artística bajo la consigna de “Basta de Femicidios”.

“Tenemos que buscar la forma de visibilizar que nos están matando, creo que la mejor manera es realizar una intervención en la vía pública. Además, solicitar la implementación del refugio que todavía no funciona”, manifestaron en la reunión.

Para cerrar, las mujeres que deseen adherirse a la marcha como así también a la intervención artística podrán solicitar mayor información en la página de Facebook: “Vivas y libres nos queremos #Corrientes”.

Además, empiezan a delinear actividades de cara al 8 de marzo, fecha en que se realiza la Huelga Internacional de Mujeres.