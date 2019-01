El Papa Francisco estuvo en una cárcel de menores en Panamá

El Papa Francisco llegó este viernes a una cárcel de menores, en el marco de la jornada más emotiva de la visita que realiza a Panamá. El Sumo Pontífice escuchó las palabras de un joven preso y luego dio su bendición a todos los presentes en el encuentro.

“Todos somos pecadores. Si alguno no se siente pecador, sepa que Jesús no lo va a recibir”, empezó su discurso el Papa ante la mirada atenta de los menores.

“Jesús invita siempre a mirar un horizonte capaz de hacer nueva la vida. Todos tenemos un horizonte. ‘Yo no lo tengo’, puede decir alguno. Abrí la ventana de tu corazón y lo vas a encontrar”, señaló.

Luego criticó a aquellos que “hablan mal del otro” y dijo que cuando una sociedad “es chismosa”, es una sociedad “dividida”. Marcó la diferencia entre la mirada que “expulsa” y la mirada que “invita”, la del evangelio. “Cuando vos sentís ‘no vas a poder’ date un cachetazo”, pidió a los jóvenes, al tiempo que afirmó: “Jesús no tiene miedo de acercarse a aquellos que, por un sinfín de razones, cargaban sobre sus espaldas con el odio social, el peso de sus culpas, errores o equivocaciones como los así llamados pecadores”. “Cada uno de nosotros es mucho más que los rótulos que nos ponen, que los adjetivos que nos quieren poner”, expresó.

Por último, pidió a los menores reclusos: “Peleen para buscar y encontrar los caminos de inserción. Esto el Señor lo acompaña”.

Francisco tuvo un momento especial en su agenda con un encuentro con menores reclusos, en su mayoría condenados por robo y homicidio. El programa incluyó lo que se llamó una liturgia penitencial, es decir un momento para la confesión en la cárcel, localizada al noroeste de la capital panameña y que aloja a unos 192 detenidos.

Ninguno de los reclusos de este centro, inaugurado en 2012, había visto a un papa en Panamá, ya que el último que pasó por el país centroamericano fue Juan Pablo II en 1983. El encuentro tuvo como objetivo dar un mensaje de reconciliación y paz a los menores de un país y una región que sufre en particular por la violencia de las pandillas juveniles.

Desde que llegó a Panamá el 23 de enero, el pontífice latinoamericano no ha dejado de mencionar los grandes males que azotan a Centroamérica, de donde provienen buena parte de los 200.000 jóvenes que participan a la Jornada Mundial de la Juventud.