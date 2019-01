“Unanse para defendernos”

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, afirmó que en las recorridas de campaña hacia las elecciones de este año, la gente le pide: “únanse para defendernos”.

Como el resto de la dirigencia peronista, Scioli cree que hay que conformar un frente de unidad que sirva para derrotar a Cambiemos.

El ex candidato a presidente de la Argentina, expresó que “la gente no tiene que perder la esperanza y no tiene que resignarse. Mandela dijo ‘en la vida hay dos caminos: resignarse o luchar"’y yo veo a la gente muchas veces resignada. Además, Cambiemos dice que este es el único camino, pero no es así. Yo estaba convencido en 2015 y ahora más que nunca por haber actualizado mis propuestas, de que la Argentina tiene que ir por un nuevo camino. Para lograrlo muchos dicen que la unidad es difícil, pero va a ser más difícil para la Argentina, en especial para los trabajadores y la clase media, continuar en este camino”. Afirmó que luego de tres años de la gestión de Cambiemos y “ante la falta de resultados, se busca permanentemente poner la responsabilidad en la herencia, que no vienen inversiones por la incertidumbre política. En mi caso yo fui muy claro, dije que Argentina no podía siempre volver a empezar”.